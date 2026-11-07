Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Το απόλυτο σοκ, η Νότιγχαμ την έστειλε στη ζώνη του υποβιβασμού μετά από...40 χρόνια
Ευχάριστα, αλλά και δυσάρεστα νέα προήλθαν από την αναμέτρηση ανάμεσα σε Νότιγχαμ Φόρεστ και Μάντσεστερ Σίτι. Τα ευχάριστα ήταν για την πρώτη, η οποία πήρε σπουδαία νίκη στο City Ground με 3-1 επί των «Πολιτών» και ξέφυγε από τη ζώνη του υποβιβασμού, μόνο που με αυτό το αποτέλεσμα, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πήρε τη θέση της.
Με τη νίκη αυτή μάλιστα, η Νότιγχαμ έφτασε τους εννέα βαθμούς και οι «κόκκινοι διάβολοι» βρέθηκαν στη 18η θέση με επτά βαθμούς. Μία θέση που είχαν να δουν από τον Νοέμβριο του... 1986, όταν μόλις είχε αναλάβει ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον.
Όσον αφορά το ματς, η Νότιγχαμ προηγήθηκε με τον Ζαΐρ Κούνια στο 6ο λεπτό, ενώ ο Λίαμ Ντέλαπ έκανε το 2-0 στο 18'. Η Σίτι μείωσε τη διαφορά με τον Σερκί στο 52', όμως ο Ντέλαπ σκόραρε ξανά στο 73', για το τελικό 3-1.
Η Γιουνάιτεντ από την άλλη, αντιμετωπίζει την Άστον Βίλα την Κυριακή (8/11) και ψάχνει μόνο τη νίκη που θα τη βοηθήσει να ανατρέψει τα δεδομένα και να απομακρυνθεί από τη ζώνη του υποβιβασμού.
1986 - This result means Manchester United will end a day in the bottom three of the top-flight after having played at least nine games for the first time since November 1986 (21st after 15 games). Drop. https://t.co/Y6fq4ugvE2— OptaJoe (@OptaJoe) November 7, 2026
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