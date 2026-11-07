Η Νότιγχαμ Φόρεστ μπορεί να ξέφυγε από τη ζώνη του υποβιβασμού μετά τη σπουδαία νίκη επί της Σίτι, παράλληλα όμως, έστειλε και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στη 18η θέση, εκεί όπου είχε να βρεθεί από το...1986.

Ευχάριστα, αλλά και δυσάρεστα νέα προήλθαν από την αναμέτρηση ανάμεσα σε Νότιγχαμ Φόρεστ και Μάντσεστερ Σίτι. Τα ευχάριστα ήταν για την πρώτη, η οποία πήρε σπουδαία νίκη στο City Ground με 3-1 επί των «Πολιτών» και ξέφυγε από τη ζώνη του υποβιβασμού, μόνο που με αυτό το αποτέλεσμα, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πήρε τη θέση της.

Με τη νίκη αυτή μάλιστα, η Νότιγχαμ έφτασε τους εννέα βαθμούς και οι «κόκκινοι διάβολοι» βρέθηκαν στη 18η θέση με επτά βαθμούς. Μία θέση που είχαν να δουν από τον Νοέμβριο του... 1986, όταν μόλις είχε αναλάβει ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον.

Όσον αφορά το ματς, η Νότιγχαμ προηγήθηκε με τον Ζαΐρ Κούνια στο 6ο λεπτό, ενώ ο Λίαμ Ντέλαπ έκανε το 2-0 στο 18'. Η Σίτι μείωσε τη διαφορά με τον Σερκί στο 52', όμως ο Ντέλαπ σκόραρε ξανά στο 73', για το τελικό 3-1.

Η Γιουνάιτεντ από την άλλη, αντιμετωπίζει την Άστον Βίλα την Κυριακή (8/11) και ψάχνει μόνο τη νίκη που θα τη βοηθήσει να ανατρέψει τα δεδομένα και να απομακρυνθεί από τη ζώνη του υποβιβασμού.