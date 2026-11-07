Χρήστος Τζόλης: Η γκάφα που έφερε νέο κανόνα στην Άρσεναλ από τον Αρτέτα
Ο Χρήστος Τζόλης είναι μεγάλος φαν του Fantasy Premier League, εντούτοις άθελά του, ώθησε τον Μίκελ Αρτέτα στη θέσπιση ενός κανονισμού που περιορίζει τις επιλογές των μελών της Άρσεναλ στο εν λόγω παιχνίδι.
Βλέπετε, σύμφωνα με λονδρέζικα ΜΜΕ, ο Έλληνας μεσοεπιθετικός είχε αφήσει, χωρίς να το αντιληφθεί, να διαρρεύσει το ότι θα είναι βασικός ενάντια στη Λίβερπουλ την προηγούμενη εβδομάδα μέσω της ομάδας του στο FPL, με αποτέλεσμα ο Αρτέτα να απαγορεύσει σε παίκτες και μέλη του επιτελείου να επιλέγουν παίκτες της Άρσεναλ!
Πράγματι, ο Τζόλης φέρεται να... άδειασε την ομάδα του από ποδοσφαιριστές των πρωταθλητών Αγγλίας, την ώρα που σε ανάλογη κίνηση προχώρησε, κατά τις πληροφορίες, και ένα μέλος του τεχνικού επιτελείου του κλαμπ.
🚨BREAKING: After Christos Tzolis’ FPL team got leaked last week which indicated he was starting against Liverpool, Mikel Arteta has said everyone around the club cannot have any Arsenal players in their team. Christos Tzolis wildcarded this week and has removed all of his Arsenal players. An Arsenal staff member who also plays the FPL game has done the same. No more leaks.— now.arsenal (@now_arsenaI) November 7, 2026
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