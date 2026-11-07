Ο Μίκελ Αρτέτα θέσπισε έναν νέο κανόνα στην Άρσεναλ, λόγω μίας... γκάφας στον οποία υπέπεσε άθελά του ο Χρήστος Τζόλης.

Ο Χρήστος Τζόλης είναι μεγάλος φαν του Fantasy Premier League, εντούτοις άθελά του, ώθησε τον Μίκελ Αρτέτα στη θέσπιση ενός κανονισμού που περιορίζει τις επιλογές των μελών της Άρσεναλ στο εν λόγω παιχνίδι.

Βλέπετε, σύμφωνα με λονδρέζικα ΜΜΕ, ο Έλληνας μεσοεπιθετικός είχε αφήσει, χωρίς να το αντιληφθεί, να διαρρεύσει το ότι θα είναι βασικός ενάντια στη Λίβερπουλ την προηγούμενη εβδομάδα μέσω της ομάδας του στο FPL, με αποτέλεσμα ο Αρτέτα να απαγορεύσει σε παίκτες και μέλη του επιτελείου να επιλέγουν παίκτες της Άρσεναλ!

Πράγματι, ο Τζόλης φέρεται να... άδειασε την ομάδα του από ποδοσφαιριστές των πρωταθλητών Αγγλίας, την ώρα που σε ανάλογη κίνηση προχώρησε, κατά τις πληροφορίες, και ένα μέλος του τεχνικού επιτελείου του κλαμπ.