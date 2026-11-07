Τεράστια νίκη για τη Νότιγχαμ Φόρεστ, που με δύο γκολ του Λίαμ Ντελάπ επικράτησε 3-1 εντός έδρας της Μάντσεστερ Σίτι.

Τι κι αν είχε να πανηγυρίσει νίκη κοντά ένα δίμηνο; Με τον Λίαμ Ντελάπ να είναι εξαιρετικός απέναντι στην παλιά του ομάδα, η Νότιγχαμ Φόρεστ επικράτησε 3-1 εντός έδρας της Μάντσεστερ Σίτι υπό το βλέμμα του Βαγγέλη Μαρινάκη και πήρε βαθιά ανάσα, υποχρεώνοντας παράλληλα τους Πολίτες σε τρίτη συνεχόμενη ήττα στην Premier League!

Κάτι που είχε ως αποτέλεσμα η Άρσεναλ να παραμείνει στο +6, με την Μπράιτον να δύναται να προσπεράσει την Κυριακή (8/11). Την ίδια ώρα, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει υποχωρήσει στη ζώνη του υποβιβασμού...

Γκολ από τα αποδυτήρια η Νότιγχαμ

Το ξεκίνημα του αγώνα ήταν ονειρικό για τους γηπεδούχους, καθώς στο έκτο μόλις λεπτό, ο Κούνια τελείωσε ιδανικά τη φάση μετά από ταχύτατη αντεπίθεση και άνοιξε το σκορ για τη Φόρεστ - που σκόραρε για πρώτη φορά εντός έδρας φέτος!

Η ομάδα του Όλιβερ Γκλάσνερ ωστόσο δεν έμεινε εκεί, καθώς στο 18' ήρθε και το 2-0, μετά από εντυπωσιακή κούρσα του Ντελάπ και τρομερό τελείωμα μέσα από την περιοχή. Οι Πολίτες βρίσκονταν πλέον στο καναβάτσο και προσπάθησαν να βρουν τρόπο να μπουν ξανά στο ματς πριν την ανάπαυλα, εντούτοις η κεφαλιά του Φερνάντες στο 24' ήταν άστοχη, ενώ στο 41' ο Κούνια έδιωξε πάνω στη γραμμή την προσπάθεια του Χάαλαντ.

Μείωσε η Σίτι, αλλά...

Οι παίκτες του Έντσο Μαρέσκα χρειάζονταν γκολ γρήγορα στο δεύτερο μέρος και το βρήκαν, με τον Σερκί να καρφώνει την μπάλα στα δίχτυα με καταπληκτικό βολέ στο 52' και να βάζει ξανά στο ματς τη Σίτι.

Δύο λεπτά αργότερα, ο Σελς απέκρουσε εντυπωσιακά μετά την κόντρα της προσπάθειας του Ντοκού στον Κούνια, με τους γηπεδούχους να απορροφούν σταδιακά την πίεση και να αγγίζουν το 3-1 στο 67', όταν το σουτ του Γέιτς κόντραρε και κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι. Εντέλει, το τρίτο γκολ ήρθε έξι λεπτά αργότερα, όταν μετά από μία ακόμα τρομερή αντεπίθεση, ο Ντελάπ σκόραρε ξανά με τρομερό σουτ, δοκάρι και μέσα και διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα!