Η Άρσεναλ λύγισε τη μαχητική Χαλ του Τζολάκη, με τον Μάρτιν Όντεγκαρντ να βρίσκει δίχτυα στο 72ο λεπτό και να χαρίζει τη νίκη στους «κανονιέρηδες», ενώ ο Χρήστος Μουζακίτης έκανε το ντεμπούτο του στην Premier League

Η Άρσεναλ του Χρήστου Τζόλη, χρειάστηκε αρκετή υπομονή για να κάμψει την αντίσταση της μαχητικής Χαλ του Τζολάκη, η οποία έβαλε δύσκολα στους «κανονιέρηδες» με την εξαιρετική αμυντική της λειτουργία. Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα το έψαχνε για αρκετή ώρα, δημιούργησε ευκαιρίες και τελικά βρήκε τη λύση στο 72ο λεπτό, με τον Μάρτιν Όντεγκαρντ να σκοράρει και να της χαρίζει τη νίκη.

Με δύο ευκαιρίες ξεκίνησε το ματς και για τις δύο ομάδες. Την αρχή έκανε η Χαλ μόλις στο 2ο λεπτό, όταν ο Ίγκαν έπιασε την κεφαλιά μετά από εκτέλεση κόρνερ, αλλά η μπάλα έφυγε δίπλα από το δεξί δοκάρι, ενώ η Άρσεναλ απάντησε στο 6', με τον Κόνσα που έκανε την κεφαλιά για τον Γκάμπριελ, η πάσα ήταν δυνατή και ο Βραζιλιάνος δεν την πρόλαβε.

Στο 19', οι φιλοξενούμενοι απείλησαν ξανά με το σουτ του Στρούντ, όμως ο Ράγια τον σταμάτησε, την ώρα που η Άρσεναλ έψαχνε το γκολ, αλλά η Χαλ αμυνόταν εξαιρετικά.

Η ομάδα του Αρτέτα, ήταν αυτή που πήρε τα ηνία στο ματς, ο Ράις απείλησε αρκετές φορές την εστία του Τζολάκη όπως και στο 45+1' με κεφαλιά, αλλά ο Έλληνας κίπερ του είπε «όχι».



Στην επανάληψη, οι «κανονιέρηδες» εξακολουθούσαν να βρίσκουν αντίσταση απέναντι σε μία πολύ καλά οργανωμένη Χαλ, ωστόσο στο 72΄, ο Όντεργκαρντ άλλαξε τον δείκτη του σκορ. Ο Μαντουέκε σούταρε από τα δεξιά της περιοχής, ο Τζολάκης απέκρουσε, αλλά ο Νορβηγός ήταν στο σωστό σημείο, πήρε το ριμπάουντ και έγραψε το 1-0.

Μία ακόμα τεράστια ευκαιρία είχαν οι γηπεδούχοι στο 87', όταν ο Τζολάκης σταμάτησε το σουτ του Μαντουέκε, η μπάλα ωστόσο πήγαινε προς τα δίχτυα, εκεί όμως ήταν ο Κάφι που την έδιωξε πάνω στη γραμμή, με το παιχνίδι να λήγει με 1-0 και την Άρσεναλ να βρίσκεται στο +6, από την δεύτερη, Μάντσεστερ Σίτι.



Το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής

Έβερτον – Κόβεντρι 3-1

Λιντς – Τότεναμ 1-0

Φούλαμ – Νιούκαστλ 1-1

Άρσεναλ – Χαλ 1-0

7/11 19:30 Νότιγχαμ – Μάντσεστερ Σίτι

8/11 16:00 Ίπσουιτς – Μπόρνμουθ

8/11 16:00 Σάντερλαντ – Τσέλσι

8/11 16:00 Μπράιτον – Μπρέντφορντ

8/11 16:00 Κρίσταλ Πάλας – Λίβερπουλ

8/11 18:30 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άστον Βίλα

