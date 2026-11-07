Η Τότεναμ κατέθεσε μήνυση στην Premier League κατά ενός δημοσιογράφου του ESPN Βραζιλίας, επειδή τραγούδησε δημόσια συνθήματα κατά των «πετεινών».

Η Τότεναμ κατέθεσε επίσημη καταγγελία στην Premier League κατά ενός δημοσιογράφου του ESPN Brazil, ο οποίος ενώθηκε με τους οπαδούς της Άρσεναλ τραγουδώντας ένα προσβλητικό σύνθημα κατά της ομάδας του Ντε Τσέρμπι.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ των «Times», το περιστατικό αφορούσε τον Ζοάο Καστέλο-Μπράνκο, έναν οπαδό των «Κανονιέρηδων» που εργάζεται ως ανταποκριτής του βραζιλιάνικου μέσου στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ένα βίντεο που κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον έδειχνε να τραγουδάει με οπαδούς των «Κανονιέρηδων» στη Βραζιλία, συμπεριλαμβανομένου ενός συνθήματος που αποκαλούσε την Τότεναμ «σκ@@α» και εξέφραζε μίσος προς την ομάδα του βόρειου Λονδίνου.

Το βίντεο έκανε τον γύρο του διαδικτύου και έγινε αμέσως viral, προτού ο Καστέλο-Μπράνκο το αφαιρέσει από τους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ζητήσει δημόσια συγγνώμη από τους πετεινούς.

«Ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από τον σύλλογο για το βίντεο που κατέγραψα με οπαδούς της Άρσεναλ στη Βραζιλία να τραγουδούν ένα υποτιμητικό σύνθημα για την Τότεναμ. Δεδομένου του ρόλου μου ως ανταποκριτής στο Ηνωμένο Βασίλειο, αισθάνομαι ότι έκανα λάθος.Το βίντεο δημοσιεύτηκε στη σελίδα podcast στο Instagram και αναπαρήχθη στην προσωπική μου σελίδα».

«Καταλαβαίνω ότι μπορεί να είναι προσβλητικό για την Τότεναμ και τους οπαδούς της και θα έπρεπε να το είχα σκεφτεί περισσότερο για να το τραγουδήσω αυτό και την εμβέλεια που θα μπορούσε να έχει. Το ESPN ειδοποιήθηκε από την Premier League ότι η Τότεναμ είδε και δεν της άρεσε η ανάρτηση και συμφωνήσαμε να τη διαγράψουμε».

«Ας ελπίσουμε ότι μπορούμε να προχωρήσουμε και ότι θα το ξανασκεφτώ και θα είμαι πιο προσεκτικός με τα όρια της παρουσίας αυτής της περσόνας στο podcast», σημείωσε ο δημοσιογράφος.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Τότεναμ δεν θέλησε να εμποδίσει το ESPN Brazil από το να καλύπτει τους αγώνες της, αλλά πιστεύει ότι το Καστέλο-Μπράνκο δεν θα πρέπει πλέον να ανατίθεται στους αγώνες της.

Ο δημοσιογράφος φέρεται να έστειλε email στον σύλλογο ζητώντας συγγνώμη και παρευρέθηκε σε διαδικτυακή συνάντηση με το ESPN και την Premier League για να συζητήσουν την κατάσταση, με τους Λονδρέζους να πρέπει να αποφασίσουν τώρα για το αν θα αφήσουν τον δημοσιογράφο να εισέλθει ξανά στο γήπεδο της ομάδας, ενόψει του αγώνα με την Ίπσουιτς στις 21 Νοεμβρίου.