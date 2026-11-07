Ο Χρήστος Τζόλης αποκάλυψε ποιος παίκτης τον βοήθησε να προσαρμοστεί στην Άρσεναλ και μίλησε για την επιστροφή του μετά τον τραυματισμό.

Ο Χρήστος Τζόλης πραγματοποίησε την πρώτη του εμφάνιση κόντρα στην Λίβερπουλ την περασμένη εβδομάδα αφήνοντας πίσω τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρούσε τον τελευταίο καιρό. Μάλιστα αναμένεται νααγωνιστεί ξανά το Σάββατο (7/11) απέναντι στη Χαλ Σίτι των Τζολάκη και Μουζακίτη.

Ο 24χρονος εξτρεμ απουσίαζε για αρκετές εβδομάδες εξαιτίας ενός τραυματισμού στον οπίσθιο μηριαίο, τον οποίο υπέστη κατά τη διάρκεια της προηγούμενης διακοπής των πρωταθλημάτων για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων με την Ελλάδα.

Μετά την νίκη της Άρσεναλ κόντρα στη Λίβερπουλ μίλησε για την επιστροφή του από τον τραυματισμό του: «Ναι, αισθάνομαι καλά. Προηγουμένως, έμεινα έναν μήνα μακριά από την ομάδα λόγω του τραυματισμού μου, αλλά τώρα αισθάνομαι και πάλι καλά. Ακολούθησα ένα καλό πρόγραμμα αποκατάστασης και νιώθω ξανά σε καλή φυσική κατάσταση και δυνατός, ώστε να βοηθήσω την ομάδα μου», δήλωσε συγκεκριμένα.

Η επιστροφή του Έλληνα ποδοσφαιριστή έρχεται σε μια ιδιαίτερα σημαντική χρονική στιγμή, καθώς ο Εμπερέτσι Έζε αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού στον αστράγαλο, το οποίο τον ταλαιπωρεί την τελευταία εβδομάδα.

«Ήθελα απλώς να δώσω τα πάντα για την ομάδα, να δίνω το 100% σε κάθε προπόνηση. Προσπαθώ πάντα να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό για να κερδίζουμε και ο προπονητής είναι εκείνος που παίρνει τις αποφάσεις. Ήμουν χαρούμενος που μου δόθηκε η ευκαιρία να αγωνιστώ και θα συνεχίσω πάντα να αποδίδω στο μέγιστο».

Τέλος, μίλησε για την αλλαγή της καθημερινότητας του από την Κλαμπ Μπριζ στην Άρσεναλ και αναφέρθηκε σχετικά με τους ανθρώπους που τον βοήθησαν να προσαρμοστεί.

«Υπάρχουν πολλοί παίκτες που πραγματικά προσπάθησαν να επικοινωνήσουν μαζί μου και να με βοηθήσουν από την πρώτη στιγμή. Νομίζω ότι ο πρώτος ήταν ο Κριστιάν Μοσκέρα. Αρχίσαμε να μιλάμε από την περίοδο της προετοιμασίας. Είναι επίσης κοντά στην ηλικία μου, οπότε θα έλεγα τον Μοσκέρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.