Το μέλλον του Μάικλ Κάρικ στην τεχνική ηγεσία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι στον «αερά», με μία ενδεχόμενη ήττα από την Άστον Βίλα να είναι το... κύκνειο άσμα του.

Ο Μάικλ Κάρικ εξασφάλισε προσωρινά τη θέση του, μετά την επική νίκη με ανατροπή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επί της Ρόμα στο Champions League, ωστόσο ο αγώνας της Κυριακής (08/11) στην Premier League εναντίον της Άστον Βίλα θα μπορούσε να αποδειχθεί κρίσιμος για το μέλλον του στον πάγκο της ομάδας.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ από την Αγγλία, υπήρχε η πεποίθηση στο εσωτερικό του συλλόγου, ότι ο Άγγλος προπονητής θα απολυόταν μετά από τις δύο συνεχόμενες βαριές ήττες από την Κόμο και την Μπόρνμουθ, ωστόσο το νικηφόρο αποτέλεσμα κόντρα στους «Λύκους» άλλαξε προσωρινά την κατάσταση.

Η διοίκηση της ομάδας γνωρίζει ότι τα ευρύτερα προβλήματα του συλλόγου δεν οφείλονται αποκλειστικά στον προπονητή, αλλά έχουν προκύψει αμφιβολίες για το αν ο 45χρονος είναι το κατάλληλο άτομο για βγάλει τους «κόκκινους διάβολους» από την τρέχουσα κρίση.

Ο σύλλογος έχει ήδη εξετάσει εναλλακτικούς υποψηφίους, με τον τεχνικό της Μπράιτον, Φάμπιαν Χίρτσελερ και της Άστον Βίλα, Ουνάι Έμερι, να ακουγόνται έντονα, αν και θα ήταν δύσκολο να πειστούν αμφότεροι να εγκαταλείψουν τις τρέχουσες θέσεις τους. Παράλληλα οι Έντι Χάου και Τζούλιαν Νάγκελσμαν, οι οποίοι είναι ελεύθεροι, είναι επίσης μεταξύ των κορυφαίων επιλογών σε περίπτωση.

🚨 NEW: Michael Carrick bought himself some breathing space with the win against Roma, but he might need another positive result against Aston Villa. While Manchester United's decision-makers accept responsibility, doubts had grown as to whether Carrick was the right man to dig them out of this crisis. Alternative options have been looked at, but convincing Fabian Hurzeler or Unai Emery to leave is considered unlikely who are both liked by Jason Wilcox. That means Eddie Howe and Julian Nagelsmann remain the front-runners if a decision to change is made. [@TyMarshall_MEN] — UtdXclusive (@UtdXclusive) November 7, 2026

Ο χρόνος της πιθανής απόλυσης είναι ένας άλλος παράγοντας. Η διακοπή των διεθνών αγώνων του Νοεμβρίου θα μπορούσε να προσφέρει στον σύλλογο μια βολική ευκαιρία να διορίσει τον αντικαταστάτη του Κάρικ, ειδικά ενόψει μιας απαιτητικής σειράς αγώνων που έχουν προγραμματιστεί στη συνέχεια.

Ωστόσο, μια ακόμη νίκη εναντίον της Άστον Βίλα θα ενίσχυε σημαντικά τη θέση του, με τον σύλλογο να τον κρατάει στην ομάδα για το ταξίδι στο Άνφιλντ μετά τη διακοπή των εθνικών αγώνων.

Μια ήττα, από την άλλη πλευρά, θα μπορούσε να φέρει ξανά στο προσκήνιο τις αμφιβολίες γύρω από το μέλλον του και το πιο πιθανό σενάριο θα ήταν η απομάκρυνση του από την τεχνική ηγεσία της ομάδας.