Η Έβερτον επικράτησε 3-1 εντός έδρας με ανατροπή της Κόβεντρι και ανέβηκε πέμπτη στη βαθμολογία της Premier League.

Παρότι να βρέθηκε να χάνει εντός έδρας από την Κόβεντρι, η Έβερτον επικράτησε 3-1 της ομάδας του Φρανκ Λάμπαρντ και ανέβηκε έτσι στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας της Premier League.

Μοιρασμένο το πρώτο μέρος, με τους γηπεδούχους να μπαίνουν πιο δυνατά αλλά τους νεοφώτιστους να ανεβάζουν σταδιακά ρυθμό και να παίρνουν εκείνοι τον έλεγχο, δίχως πάντως να μπορούν να νικήσουν τον Πίκφορντ. Εντέλει, οι δύο αντίπαλοι πήγαν στην ανάπαυλα ισόπαλοι, χωρίς τέρματα.

Ό,τι δεν είδαμε στο πρώτο ημίχρονο, το είδαμε γρήγορα στο δεύτερο, με τους Γαλάζιους να παίρνουν το προβάδισμα στο 52' με τον Γκμποχό, που σκόραρε από κοντά μετά από φάση διαρκείας στα αντίπαλα καρέ.

Η απάντηση από πλευράς Ζαχαρωτών ήταν άμεση, με τον Μπάρι να ισοφαρίζει μέσα σε ένα πεντάλεπτο με εξ επαφής κεφαλιά, επαναφέροντας την ισορροπία. Ο ίδιος παίκτης ξαναχτύπησε στο 61' με νέα κοντινή προσπάθεια, φέρνοντας τούμπα το ματς, με τον Ντιούζμπερι-Χολ να καθαρίζει το ματς για την Έβερτον με σουτ από πλάγια θέση στο 81ο λεπτό.