Νιούκαστλ: Παίκτης εντοπίστηκε με τόξο και βέλη – Τον έψαχναν έξι περιπολικά
Πρωταγωνιστής σε ένα παράξενο περιστατικό έγινε ο Αμάρ Ντέντιτς, που σύμφωνα με την Daily Mail, εντοπίστηκε να κυκλοφορεί έχοντας στα χέρια του τόξο και βέλη στο Νορθάμπερλαντ!
Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ο μπακ της Νιούκαστλ εθεάθη με τον ρετρό αυτόν οπλισμό μαζί με έναν φίλο του, με περαστικό να ενημερώνει την αστυνομία και έξι περιπολικά να βγαίνουν στους δρόμους προκειμένου να τον εντοπίσουν!
Εντέλει, όταν αυτό συνέβη, οι εξηγήσεις που έδωσε ο Βόσνιος αμυντικός ικανοποίησαν τις αρχές, που έκριναν πως δεν υπήρχε κάποιος κίνδυνος, ωστόσο το τόξο και τα βέλη κατασχέθηκαν - με περαιτέρω έρευνες να διεξάγονται, καθώς ο Ντέντιτς και ο φίλος του φέρονται να χρησιμοποίησαν τα εν λόγω όπλα σε υπαίθρια περιοχή του Ντάρας Χολ.
🚨 EXCLUSIVE: Newcastle star Amar Dedic at centre of major police operation after being spotted carrying BOW & ARROWS at beauty spot 🚔 SIX police cars involved in search for Bosnian 🏹 Two other NUFC players arrive in bizarre twist! ✍️ FULL STORY 👇 https://t.co/uXEd1SqkV9— Craig Hope (@CraigHope_DM) November 5, 2026
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