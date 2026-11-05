Σύμφωνα με την Daily Mail, ο Αμάρ Ντέντιτς της Νιούκαστλ εντοπίστηκε να κυκλοφορεί με τόξο και βέλη στα χέρια του.

Πρωταγωνιστής σε ένα παράξενο περιστατικό έγινε ο Αμάρ Ντέντιτς, που σύμφωνα με την Daily Mail, εντοπίστηκε να κυκλοφορεί έχοντας στα χέρια του τόξο και βέλη στο Νορθάμπερλαντ!

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ο μπακ της Νιούκαστλ εθεάθη με τον ρετρό αυτόν οπλισμό μαζί με έναν φίλο του, με περαστικό να ενημερώνει την αστυνομία και έξι περιπολικά να βγαίνουν στους δρόμους προκειμένου να τον εντοπίσουν!

Εντέλει, όταν αυτό συνέβη, οι εξηγήσεις που έδωσε ο Βόσνιος αμυντικός ικανοποίησαν τις αρχές, που έκριναν πως δεν υπήρχε κάποιος κίνδυνος, ωστόσο το τόξο και τα βέλη κατασχέθηκαν - με περαιτέρω έρευνες να διεξάγονται, καθώς ο Ντέντιτς και ο φίλος του φέρονται να χρησιμοποίησαν τα εν λόγω όπλα σε υπαίθρια περιοχή του Ντάρας Χολ.