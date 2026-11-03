Νιούκαστλ - Έβερτον 0-1: Αντίδραση με Μπάρι στο «St. James Park»
Η Έβερτον χρειαζόταν επειγόντως μια νίκη μετά από τρεις σερί άγονες αγωνιστικές και την πέτυχε στο «St James Park». Οι Toffees τελικά λύγισαν με 1-0 τη Νιούκαστλ κι επέστρεψαν στα θετικά αποτελέσματα, ανεβαίνοντας στην 7η θέση της Premier League.
Έπειτα από ένα πρώτο μέρος χωρίς τέρματα, οι φιλοξενούμενοι ευτύχησαν να προηγηθούν νωρίς στο β΄μέρος με γκολ του Τιέρνο Μπάρι στο 49΄.
Ένα γκολ που αποδείχθηκε καταλυτικό για την πορεία του αγώνα, μιας και η Έβερτον κράτησε για πρώτη φορά το μηδέν από τις 19 Σεπτεμβρίου και πήρε μια πολύτιμη νίκη, τόσο για την ψυχολογία, όσο και για τη βαθμολογική της θέση.
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