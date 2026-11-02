Τα... νυχτοπερπατήματα του Τζακ Γκρίλις έκαναν τον Ντέιβιντ Μόγιες να αφήσουν τον Άγγλο επιθετικό εκτός αποστολής για τον αγώνα της Έβερτον με τη Νιούκαστλ.

Ο Τζακ Γκρίλις έμεινε εκτός αποστολής για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι της Έβερτον, καθώς η ομάδα του Ντέιβιντ Μόγιες θα αναμετρηθεί εκτός έδρας με τη Νιούκαστλ για την 9η αγωνιστική της Premier League το βράδυ της Δευτέρας (02/11).

Θυμίζουμε πως ο Άγγλος επιθετικός αποκλείστηκε από τον αγώνα των «ζαχαρωτών» στο Carabao Cup εναντίον και πάλι των «ανθρακορύχων» την περασμένη Πέμπτη (29/10) για πειθαρχικούς λόγους, καθώς απουσίασε από την προπόνηση πριν από τον αγώνα χωρίς δικαιολογία, ενώ απείχε επίσης και από την ήττα από την Άρσεναλ στις 24/10, με την βρετανική εφημερίδα «The Sun», να αποκαλύπτει τώρα τον πραγματικό λόγο της απουσίας του.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ο πρώην διεθνής βγήκε στο Λονδίνο τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, αφού παρευρέθηκε πρώτα στα βραβεία Pride of Britain. Μετά την τελετή, ο Γκρίλις πήγε σε ένα μπαρ καραόκε στη Βικτώρια, όπου έμεινε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες με αρκετούς φίλους, ενώ φέρεται να κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ καθ΄όλη τη διάρκεια της νύχτας. Το επόμενο πρωί επέστρεψε στo Μέρσεϊσαϊντ και, σύμφωνα με την ίδια πηγή, παρακολούθησε την προπόνηση της Έβερτον, αλλά το ίδιο βράδυ βγήκε ξανά έξω.

Συγκεκριμένα, εθεάθη σε μια παμπ στο Γουίλμσλοου, όπου συναντήθηκε με αρκετούς φίλους και συμπαίκτες, συμπεριλαμβανομένων των Τζόρνταν Πίκφορντ και Τάιλερ Ντίμπλινγκ. Ο Κάιλ Γουόκερ, πρώην συμπαίκτης του στη Μάντσεστερ Σίτι, ήταν επίσης εκεί, για να παρακολουθήσουν όλοι μαζι τον αγώνα του Champions League ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν και τη Μπαρτσελόνα, με μάρτυρες που επικαλείται η εφημερίδα να ισχυρίζονται ότι καταναλώθηκε αλκοόλ κατά τη διάρκεια της βραδιάς.

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Στην επίσημη ανακοίνωση του, ο σύλλογος τόνισε ότι ο παίκτης δεν θα ήταν διαθέσιμος λόγω «παραβίασης του πειθαρχικού κώδικα του συλλόγου», χωρίς να διευκρινίσει δημόσια όμως τι είχε συμβεί.

Από την πλευρά του ο προπονητής της ομάδας, Ντέιβιντ Μόγιες, υποστήριξε την απόφαση του συλλόγου, αποφεύγοντας να επεκταθεί σε λεπτομέρειες, αλλά ξεκαθαρίζοντας τη θέση του: «Είναι απόφαση του συλλόγου και την υποστηρίζω», ήταν τα λόγια του Σκωτσέζου τεχνικού σε δηλώσεις του μετά τη νίκη επί της Νιούκαστλ.