Ο Έρικ Τεν Χαγκ υποστήριξε μέσω δηλώσεών του πως το σενάριο υποβιβασμού της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν είναι απίθανο.

Από το κακό στο χειρότερο κυλάει η εφετινή σεζόν για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, που μετά την ήττα από την Τσέλσι στο Λονδίνο με 2-0 το Σάββατο (31/10), βρίσκεται στην 17η θέση του βαθμολογικού πίνακα, έχοντας μόλις 7 πόντους ύστερα από 9 αγωνιστικές.

Οι Κόκκινοι Διάβολοι ισοβαθμούν με την 18η Κρίσταλ Πάλας που είναι κάτω από τη ζώνη του υποβιβασμού, ενώ είναι στο... +2 από την τελευταία της βαθμολογίας, Σάντερλαντ. Η κρίση βρίσκεται στα... καλύτερά της και ο Μάικλ Κάρικ είναι υπό έντονη αμφισβήτηση.

Πέραν αυτών, ήρθαν και οι ατάκες του Έρικ Τεν Χαγκ να «απογειώσουν» την κατάσταση. Ο άλλοτε τεχνικός της Γιουνάιτεντ και νυν της Τβέντε ανέφερε σε συνέντευξή του πως το σενάριο υποβιβασμού των Red Devils δεν είναι απίθανο, καθώς στη φετινή Premier League όλες οι ομάδες είναι δυνατές.

«Στην Premier League όλα είναι πιθανά, επειδή όλες οι ομάδες είναι τόσο δυνατές. Και αν βρεθείς μία φορά στη λάθος πλευρά και μπεις πραγματικά σε αυτόν τον φαύλο κύκλο, ναι, τότε τα πράγματα μπορούν να γίνουν πάρα, πάρα πολύ δύσκολα».