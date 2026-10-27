Ολυμπιακός: H... φωτιά με Λίβερπουλ και τα «λεφτά στην τράπεζα» του Τζολάκη

Ο Αλέξης Βιρβίλης μεταφέρει στο blog του στο Gazzetta τις πληροφορίες του από την Αγγλία για όσα ακούγονται περί Λίβερπουλ και Κωνσταντίνου Τζολάκη.

Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά στη Χαλ, οι εμφανίσεις του στην Premier League δικαιολογούν τη συζήτηση γύρω από το όνομά του και τα δημοσιεύματα για τη Λίβερπουλ έχουν συγκεκριμένο υπόβαθρο. Η Τότεναμ και άλλοι μεγάλοι σύλλογοι παρακολουθούν επίσης την εξέλιξή του, αλλά εμείς θα εστιάσουμε περισσότερο στην ομάδα του λιμανιού.

Τα όσα γράφονται στην Αγγλία για τον Κωνσταντίνο Τζολάκη και το ενδιαφέρον της Λίβερπουλ δεν είναι απλώς μια ιστορία που δημιουργήθηκε για να γεμίσουν οι μεταγραφικές στήλες. Αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει συμφωνία ή ότι η μετακίνησή του στο Άνφιλντ βρίσκεται προ των πυλών. Εδώ καλά-καλά δεν έχει γίνει καν κρούση προς τη Χαλ.

Σημαίνει, όμως, ότι ο 23χρονος Έλληνας τερματοφύλακας έχει καταφέρει μέσα σε λίγους μήνες να βάλει το όνομά του σε συζητήσεις που αφορούν συλλόγους του κορυφαίου επιπέδου. Η Λίβερπουλ είναι η ομάδα στην οποία αξίζει να σταθεί κανείς περισσότερο. Οι Άγγλοι συνδέουν την περίπτωσή του με τον σχεδιασμό για την επόμενη ημέρα κάτω από τα δοκάρια, καθώς το μέλλον του Άλισον αποτελεί ζήτημα που θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει ο σύλλογος. Ο Τζολάκης εμφανίζεται ως μία από τις περιπτώσεις που παρακολουθούνται, χωρίς να υπάρχει μέχρι στιγμής ένδειξη ότι επίκειται άμεσα κάποια κίνηση.

Η συζήτηση, πάντως, δεν στηρίζεται μόνο στο όνομα της ομάδας που φέρεται να ενδιαφέρεται. Μέχρι και το παιχνίδι της 25ης Οκτωβρίου με την Μπρέντφορντ, ο Τζολάκης είχε αγωνιστεί και στα οκτώ παιχνίδια πρωταθλήματος της Χαλ, χωρίς να χάσει λεπτό.

Στο διάστημα αυτό είχε καταγράψει 30 αποκρούσεις σε 38 σουτ στον στόχο που αντιμετώπισε, με ποσοστό αποκρούσεων 78,9%. Είχε επίσης κρατήσει ανέπαφη την εστία του σε τρεις αναμετρήσεις, ενώ είχε αποκρούσει και ένα πέναλτι. Πρόκειται για αριθμούς που αποτυπώνουν τη σταθερή παρουσία του σε ένα πρωτάθλημα με υψηλό ρυθμό και ιδιαίτερες απαιτήσεις για τους τερματοφύλακες.

Ιδιαίτερη αξία έχει και η εκκίνηση της σεζόν του, καθώς κράτησε ανέπαφη την εστία του στα τρία πρώτα παιχνίδια του στην Premier League. Παράλληλα, η παρουσία του στην Εθνική Ελλάδας ενισχύει ακόμη περισσότερο την εικόνα του ως ενός γκολκίπερ που μπορεί να ανταποκριθεί σε υψηλές απαιτήσεις.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του αγγλικού Τύπου, η Λίβερπουλ παρακολουθεί την εξέλιξη του Τζολάκη, ενώ η Τότεναμ έχει επίσης εκδηλώσει ενδιαφέρον. Για τους «κόκκινους», το ζήτημα συνδέεται με τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό στη θέση του τερματοφύλακα και με την ανάγκη να αξιολογηθούν οι επιλογές τους για τα επόμενα χρόνια. Η Τότεναμ, από την πλευρά της, εξετάζει εναλλακτικές λύσεις για τη συγκεκριμένη θέση.

Το ποσό που αναφέρθηκε σε σχετικά ρεπορτάζ, περίπου 40 εκατομμύρια λίρες, δείχνει το μέγεθος της συζήτησης που έχει ανοίξει γύρω από τον Έλληνα διεθνή. Δεν αποτελεί, ωστόσο, επιβεβαιωμένη πρόταση ή συμφωνημένη τιμή. Η Χαλ επένδυσε σημαντικά για να τον αποκτήσει από τον Ολυμπιακό το περασμένο καλοκαίρι και δεν έχει λόγο να τον παραχωρήσει εύκολα, ειδικά από τη στιγμή που τον θεωρεί βασικό κομμάτι των σχεδίων της. Συν τοις άλλοις, προσθέστε και το ποσοστό που έχει κρατήσει ο Ολυμπιακός.

Εδώ βρίσκεται και η ουσία για τον Τζολάκη. Αυτό που λένε στην Χαλ είναι ότι δεν χρειάζεται να βιαστεί να φύγει από τη Χαλ ούτε να αντιμετωπίσει κάθε δημοσίευμα ως προάγγελο μεταγραφής. Έχει μπροστά του την ευκαιρία να συνεχίσει τις υψηλές του πτήσεις σε ένα από τα πιο απαιτητικά πρωταθλήματα του κόσμου και να αποδείξει ότι η καλή εκκίνηση δεν είναι μια πρόσκαιρη έκλαμψη.

Αν συνεχίσει με ανάλογη σταθερότητα, οι συζητήσεις για τη Λίβερπουλ και την Τότεναμ δύσκολα θα εξαφανιστούν. Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι ο Τζολάκης έχει ήδη περάσει από την κατηγορία του Έλληνα γκολκίπερ που δοκιμάζει την τύχη του στην Αγγλία σε εκείνη του τερματοφύλακα που σύντομα θα είναι πολύ πιο χειροπιαστό το ενδιαφέρον μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων. Και αυτό, από μόνο του, λέει πολλά.

Την Λίβερπουλ δεν την αναφέρουμε πάντως τυχαία... Να είστε προετοιμασμένοι! Κάπως έτσι ξεκίνησε και το διαρκές σκάουτινγκ πριν από 7 χρόνια στον Κώστα Τσιμίκα. Η Λίβερπουλ τον παρακολουθούσε από τον Οκτώβριο του 2019 και τελικά τον απέκτησε τον Αύγουστο του 2020.