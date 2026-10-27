Ο Χρήστος Μουζακίτης παραμένει μόνιμα εκτός αποστολής στη Χαλ και ο Σεργκέι Γιακίροβιτς πήρε θέση για την περίπτωση του.

Το καλοκαίρι που μας πέρασε, τόσο ο Κωνσταντής Τζολάκης όσο και ο Χρήστος Μουζακίτης αποχαιρέτησαν τον Ολυμπιακό με τελικό προορισμό τη Χαλ στην Premier League, φέρνοντας στα «ερυθρόλευκα» ταμεία ένα ποσό άνω των 35 εκατ. ευρώ.

Παρότι ο πρώτος έχει πάρει τα γάντια βασικού στο... σπίτι του, ο δεύτερος δεν φαίνεται πως έχει προσαρμοστεί πλήρως στα νέα δεδομένα. Συγκεκριμένα, ο Έλληνας χαφ είχε αγωνιστεί στο Carabao Cup όπου αποκλείστηκε η ομάδα και ήταν στην αποστολή στον αγώνα με την Άστον Βίλα στις αρχές Σεπτέμβρη.

Έκτοτε, ο 20χρονος χαφ βρίσκεται μονίμως εκτός αποστολής με το παιχνίδι κόντρα στην Μπρέντφορντ να αποτελεί το 5ο συνεχόμενο όπου ο Σεργκέι Γιακίροβιτς δεν τον συμπεριλαμβάνει στα πλάνα του.

Ο Κροάτης προπονητής αναφέρθηκε στην περίπτωση του και εξήγησε το σκεπτικό του πίσω από την απόφαση να δώσει χρόνο στον Έλληνα ποδοσφαιριστή. Συγκεκριμένα, τόνισε:

«Είναι πολύ δύσκολο γι' αυτόν, επειδή σε αυτή τη θέση, υπάρχει ένας πολύ μεγάλος ανταγωνισμός, πολύ μεγάλος ανταγωνισμός. Φανταστείτε τώρα ότι ο Μορίτα και ο Τιμ, αν δεν είχαν προβλήματα, θα έπαιζαν επειδή τους φέραμε να παίξουν. Έχουμε επίσης τους Σλέιτερ και Κρουκς εκεί.

Ο Κρούκσι είχε επίσης κάποια προβλήματα. Έχουμε τον Γούρνα εκεί. Έχω ήδη αναφέρει πέντε. Έχουμε τον Γενς, έχουμε τον Χρήστο, οπότε είναι επτά παίκτες αυτή τη στιγμή, δύο θέσεις. Είναι πολύ δύσκολο. Αλλά πρέπει να προπονηθείς, πρέπει να βελτιωθείς, πρέπει να προσαρμοστείς γιατί αυτό είναι ένα εντελώς διαφορετικό επίπεδο από τον Ολυμπιακό, από το ελληνικό πρωτάθλημα, ένα εντελώς διαφορετικό επίπεδο.

Είναι καλά. Μίλησα μαζί του. Μίλησα μαζί του, με τον Γενς, επειδή είναι πολύ νέοι. Είναι ένα μεγάλο βήμα για αυτούς και επίσης προσπαθούμε να βρούμε τα λεπτά συμμετοχής για να παίξουμε αυτό το παιχνίδι με τον Λίνκολν, ώστε να έχω τις σωστές πληροφορίες γι' αυτούς».