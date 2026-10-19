Ο Φρανκ Ίλετ βλέπει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να πηγαίνει από γκέλα σε γκέλα, αλλά σε λίγο δεν θα βλέπει καθόλου, με το μαλλί του να μακραίνει ανεξέλεγκτα!

Όταν ο Φρανκ Ίλετ δεσμεύτηκε να μην κουρευτεί αν δεν κάνει η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πέντε συνεχόμενες νίκες, μάλλον δεν περίμενε όλα όσα θα ακολουθούσαν. Ο φίλος των Κόκκινων Διαβόλων έγινε φίρμα με πάνω από 1,5 εκατομμύριο ακολούθων, εντούτοις το 5/5 δεν έχει έρθει και όπως πάνε τα πράγματα, πιθανότατα θα αργήσει πολύ!

Η ομάδα του Μάικλ Κάρικ δεν μπορεί να σταυρώσει νίκη, με τον Ίλετ να έχει μείνει ακούρευτος για πάνω από μία διετία, κατά την οποία η Γιουνάιτεντ έχει δώσει 100 αγώνες, αποτυγχάνοντας να νικήσει έστω τους μισούς. Στο τελευταίο του βίντεο δε, μπορεί κανείς να αντιληφθεί ότι το μαλλί του έχει αρχίσει να ξεφεύγει, με την κατάσταση να γίνεται ολοένα και πιο απελπιστική...