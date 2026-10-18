Μαγική ασίστ σέρβιρε ο Χαράλαμπος Κωστούλας στον Αγιάρι για το 3-0 της Μπράιτον απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας.

Η Μπράιτον υποδέχτηκε την Κρίσταλ Πάλας, για την 7η αγωνιστική της Premier League. Μόλις από το 4ο λεπτό, οι «Γλάροι» πήραν το προβάδισμα, στο 7' ο Γκόμες έγραψε το 2-0, ενώ στο 10', ο Αγιάρι τριπλασίασε τα τέρματα για την ομάδα του.

Ωστόσο, ο Χαράλαμπος Κωστούλας, ο οποίος ξεκίνησε βασικός, ήταν για άλλη μία φορά καθοριστικός για την Μπράιτον, καθώς ήταν αυτός που έδωσε την ασίστ για το τρίτο γκολ της ομάδας του.

Πιο συγκεκριμένα, ο 19χρονος διεθνής με απίθανο τακουνάκι βρήκε τον Αγιάρι και εκείνος με πλασέ μέσα από την περιοχή, σκόραρε για το 3-0.

Δείτε την ασίστ του Κωστούλα: