Κωστούλας: Μαγική ασίστ με τακουνάκι για το 3-0 της Μπράιτον
Η Μπράιτον υποδέχτηκε την Κρίσταλ Πάλας, για την 7η αγωνιστική της Premier League. Μόλις από το 4ο λεπτό, οι «Γλάροι» πήραν το προβάδισμα, στο 7' ο Γκόμες έγραψε το 2-0, ενώ στο 10', ο Αγιάρι τριπλασίασε τα τέρματα για την ομάδα του.
Ωστόσο, ο Χαράλαμπος Κωστούλας, ο οποίος ξεκίνησε βασικός, ήταν για άλλη μία φορά καθοριστικός για την Μπράιτον, καθώς ήταν αυτός που έδωσε την ασίστ για το τρίτο γκολ της ομάδας του.
Πιο συγκεκριμένα, ο 19χρονος διεθνής με απίθανο τακουνάκι βρήκε τον Αγιάρι και εκείνος με πλασέ μέσα από την περιοχή, σκόραρε για το 3-0.
Δείτε την ασίστ του Κωστούλα:
GOALLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 10' Brighton Hove Albion 3:0 Crystal Palace Ayari Kostoulas https://t.co/5IEHt1QOk9— Accurate Football (@Accurate_Foot23) October 18, 2026
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