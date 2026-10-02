Μάντσεστερ Σίτι: Η ανακοίνωση της FA για την ενοχή των Πολιτών
Θέμα των ημερών στην Αγγλία παραμένει το δίχως άλλο η ενοχή της Μάντσεστερ Σίτι για 114 παραβάσεις που εντοπίστηκαν και εξετάστηκαν στο διάστημα 2009-2018.
Οι Πολίτες κρίθηκαν ένοχοι από το αρμόδιο όργανο της Premier League και πλέον καλούνται να κινηθούν νομικά μέσω έφεσης, αν θέλουν να... γλιτώσουν από βαρύτατες τιμωρίες που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν.
Στο πλαίσιο αυτό η FA εξέδωσε τη δική της ανακοίνωση αναφορικά με το περιστατικό. Η Αγγλική Ομοσπονδία δεν θέλησε να πάρει θέση, καθώς το ζήτημα είναι σε εξέλιξη, τόνισε όμως πως θα προβεί στις κατάλληλες ενέργειες από πλευράς της, ενώ ανέφερε ότι η απόφαση της επιτροπής της Premier League θα έχει επιπτώσεις στην ακεραιότητα του αθλήματος.
Η ανακοίνωση:
Η απόφαση της Ανεξάρτητης Επιτροπής έχει σημαντικές επιπτώσεις για την ακεραιότητα του αθλήματος. Εξετάζουμε προσεκτικά την απόφαση και τις συνέπειές της και θα προβούμε στις κατάλληλες ενέργειες.
Δεδομένου ότι η διαδικασία μεταξύ της Premier League και της Manchester City Football Club βρίσκεται σε εξέλιξη, δεν προτιθέμεθα να προβούμε σε περαιτέρω σχόλια σε αυτό το στάδιο. Θα συνεχίσουμε, ωστόσο, να παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις
🚨 FA statement on #MCFC: “The Independent Commission’s decision has significant implications for the integrity of the game. We are carefully considering the decision and its implications and will take action where appropriate.— Ben Jacobs (@JacobsBen) October 2, 2026
“As proceedings between the Premier League and… pic.twitter.com/qIV8JIu0tT
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