Η απόλυτη «ψευδαίσθηση»: Πώς κανονικά γκολ φαίνονται να είναι ξεκάθαρα οφσάιντ

Άρθρο του Athletic εξηγεί ένα πολύ συχνό φαινόμενο: Πώς ορισμένα γκολ που είναι κανονικά, φαίνονται ξεκάθαρα οφσάιντ;

Το νικητήριο γκολ του Έρλινγκ Χάαλαντ στο ντέρμπι του Μάντσεστερ την περασμένη Κυριακή (13/9) έχει γίνει αντικείμενο συζήτησης που κρατάει μέχρι και σήμερα, προκαλώντας ερωτηματικά για το εάν τελικά έπρεπε να μετρήσει ή όχι.

Η συγκεκριμένη περίπτωση ωστόσο «κουμπώνει» ιδανικά σε φάσεις όπου το γκολ είναι κανονικό, ωστόσο το μάτι βλέπει... οφσάιντ. Το λεγόμενο φαινόμενο της παράλλαξης!

#MUNMCI – 59’ VAR OVERTURN



VAR checked the referee’s call of no goal for offside – and determined that Haaland was in an onside position and recommended that the goal was awarded.



The VAR also deemed that while in an offside position, Fernandez didn’t play the ball. pic.twitter.com/TyTip3ACIh — Premier League Match Centre (@PLMatchCentre) September 13, 2026

Τι είναι το φαινόμενο της παράλλαξης

Ουσιαστικά, με τον όρο παράλλαξη εννοούμε τη φαινομενική μεταβολή της θέσης ενός αντικειμένου (ή ατόμου) σε σχέση με το πιο απομακρυσμένο υπόβαθρο, όταν αυτό παρατηρείται από διαφορετικές οπτικές γωνίες ή εξαιτίας της κίνησης του παρατηρητή.

Ένα απλό καθημερινό παράδειγμα που αναφέρεται παντού αφορά τον αντίχειρα του χεριού μας: Τεντώστε τον μπροστά από το πρόσωπό σας και να κοιτάξετε εναλλάξ κλείνοντας το δεξί και το αριστερό σας μάτι: ο αντίχειρας φαίνεται να αλλάζει θέση σε σχέση με τον τοίχο πίσω του, ενώ φυσικά δεν έχει αλλάξει.

Η παράλλαξη παίζει διαρκώς ρόλο στον τρόπο που παίζεται (και βλέπεται) το ποδόσφαιρο, καθώς η κάθε οπτική γωνία προσφέρει «διαφορετική» εικόνα στον ποδοσφαιριστή ή τον θεατή.

Πώς μας μπερδεύει η παράλλαξη

Η συγκεκριμένη «οπτική προοπτική» (σσ η παράλλαξη) μπορεί να κάνει μια φάση όπου είναι καθαρό οφσάιντ, να φαίνεται από την κερκίδα ως «καθαρή» φάση, ανάλογα την οπτική γωνία που έχει ο φίλαθλος. Στην πραγματικότητα όμως, ο επόπτης έχει πολύ καλύτερη οπτική επαφή και βλέπει πως ο εκάστοτε επιθετικός ήταν όντως εκτεθειμένος (ή το αντίθετο).

Στο συγκεκριμένο παράδειγμα με το γκολ του Χάαλαντ, όπως εξηγεί το Athletic, η φάση έδειχνε πως ο Νορβηγός φορ ήταν ξεκάθαρα σε θέση οφσάιντ, κάτι που ωστόσο δεν ίσχυε, αφού καλυπτόταν από την άμυνα της Γιουνάιτεντ. Παρότι το γκολ εν τέλει μέτρησε λανθασμένα, λόγω συμμετοχής του Έντσο Φερνάντες στη φάση, η πλειοψηφία του κοινού θεώρησε πως ο υψηλόσωμος στράικερ ήταν εκτεθειμένος. Σε αυτό ρόλο έπαιξε η ροή του αγώνα και η οπτική από την κάμερα.

Ένα ακόμη «δυνατό» παράδειγμα είναι η περίφημη φάση στο Ιαπωνία - Ισπανία 2-1, στο Μουντιάλ του 2022. Ολόκληρος ο πλανήτης θεωρούσε πως η μπάλα είχε περάσει την τελική γραμμή, όμως ο VAR έκρινε ότι η καμπυλότητα της μπάλας προεξείχε πάνω από τη γραμμή και έτσι το γκολ σε εκείνο το σημείο μέτρησε κανονικά για τους Ασιάτες. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν πως μιλάμε για μια κατάσταση που ναι μεν δείχνει περίπλοκη, αλλά είναι απλώς θέμα καλύτερης οπτικής γωνίας.