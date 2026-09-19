Μίλγουολ - Γουέστ Χαμ: Από τις αποβάθρες του Τάμεση στο ματωμένο Upton Park

Το «Ντέρμπι των Λιμενεργατών» επιστρέφει και μαζί του ξυπνούν μνήμες από μια αντιπαλότητα που δεν χτίστηκε πάνω σε τίτλους και τελικούς...

Το ραντεβού τους άργησε 14 χρόνια. Η έχθρα τους, όμως, δεν έσβησε ποτέ. Γουέστ Χαμ και Μίλγουολ ετοιμάζονται να βρεθούν ξανά αντιμέτωπες στο «The Den», σε ένα από τα πιο σκληρά και φορτισμένα ντέρμπι του αγγλικού ποδοσφαίρου. Τα 1.744 εισιτήρια που είχε στη διάθεσή της η Γουέστ Χαμ για τους φιλοξενούμενους οπαδούς εξαντλήθηκαν, όμως πριν καν φτάσει η ημέρα του αγώνα, η ένταση έκανε ήδη την εμφάνισή της. Ο Τόμας Σούτσεκ βρέθηκε στο επίκεντρο ενός σοκαριστικού περιστατικού, όταν ένας φερόμενος ως οπαδός της Μίλγουολ τον απείλησε ενόψει του ντέρμπι.

Just a Millwall fan telling Tomás Soucek that he’s “going to cut his f*cking face off next Saturday at the den”



Soucek just laughing back at him



Embarrassing Millwall fan… pic.twitter.com/Kg0CEburtB September 14, 2026

Ο 31χρονος Τσέχος διεθνής, ο οποίος ταλαιπωρείται από τραυματισμό στον αστράγαλο και δεν έχει ακόμη αγωνιστεί με τη Γουέστ Χαμ τη φετινή σεζόν, συνάντησε τον συγκεκριμένο άνδρα σε δημόσιο χώρο. Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο οπαδός ακούγεται να τον προειδοποιεί να μην εμφανιστεί στο «The Den», εκτοξεύοντας εναντίον του απειλή για σωματική βία. Ένα περιστατικό που επαναφέρει αναπόφευκτα στο προσκήνιο την ιστορία μιας αντιπαλότητας που εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα έχει ξεπεράσει πολλές φορές τα όρια του ποδοσφαίρου.

Για να γεννηθεί μία από τις πιο άγριες ποδοσφαιρικές έχθρες της Αγγλίας δεν χρειάστηκαν πρωταθλήματα, τελικοί ή αμφισβητούμενα γκολ. Χρειάστηκαν δύο εργατικές κοινότητες, οι αποβάθρες του Τάμεση και περισσότερο από ένας αιώνας αντιπαλότητας που πέρασε από γενιά σε γενιά. Το «Ντέρμπι των Λιμενεργατών».

Γουέστ Χαμ και Μίλγουολ μπορεί να μην υπήρξαν ποτέ δύο δυνάμεις που μονομάχησαν για την κυριαρχία του αγγλικού ποδοσφαίρου, όμως κάθε φορά που οι δρόμοι τους συναντιούνται, το βάρος της ιστορίας ξεπερνά κατά πολύ εκείνο των βαθμών ή μιας πρόκρισης.

Οι ρίζες της κόντρας βρίσκονται στο εργατικό Λονδίνο των τελών του 19ου αιώνα. Στα ναυπηγεία και στις αποβάθρες, ανάμεσα σε ανθρώπους που δούλευαν στις δύο πλευρές του Τάμεση. Με τα χρόνια, η γεωγραφική και εργατική αντιπαλότητα μεταφέρθηκε στις εξέδρες, πέρασε στην εποχή των διαβόητων χούλιγκαν και συνδέθηκε με μία από τις σκοτεινότερες περιόδους του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Και περισσότερο από εκατό χρόνια μετά τις πρώτες αναμετρήσεις τους, ήρθε μια νύχτα που συμπύκνωσε σχεδόν ολόκληρη αυτή την ιστορία. 25 Αυγούστου 2009. Upton Park.

Περισσότεροι από 500 αστυνομικοί στους δρόμους, καταστήματα οχυρωμένα με ύλινες σανίδες, συμπλοκές από το πρωί, ένας άνθρωπος μαχαιρωμένος στο στήθος, καθίσματα να ξηλώνονται από τις εξέδρες και οπαδοί να εισβάλλουν ξανά και ξανά στον αγωνιστικό χώρο. Το Γουέστ Χαμ – Μίλγουολ εκείνης της βραδιάς έμεινε στην ιστορία ως το «Upton Park riot».

Για να εξηγηθεί, όμως, πώς ένας αγώνας για τον δεύτερο γύρο του League Cup κατέληξε σε μια από τις πιο διαβόητες νύχτες του σύγχρονου αγγλικού ποδοσφαίρου, πρέπει να επιστρέψει κανείς εκεί όπου ξεκίνησαν όλα.

Η έχθρα γεννήθηκε στις αποβάθρες

Στα τέλη του 19ου αιώνα, το ανατολικό Λονδίνο ήταν ένας κόσμος δεμένος με τη βιομηχανία, τα ναυπηγεία και το λιμάνι. Και μέσα σε αυτό το περιβάλλον γεννήθηκαν οι δύο σύλλογοι που έμελλε να αναπτύξουν μία από τις πιο ιδιαίτερες αντιπαλότητες του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Η Γουέστ Χαμ ιδρύθηκε το 1895 ως Thames Ironworks FC, έχοντας άμεση σύνδεση με τα ομώνυμα ναυπηγεία του ανατολικού Λονδίνου. Το 1900 αναδιοργανώθηκε και πήρε τη σημερινή της ονομασία, ενώ αργότερα εγκαταστάθηκε στο Boleyn Ground, γνωστό ευρύτερα ως Upton Park.

Η Μίλγουολ είχε επίσης γεννηθεί μέσα σε μια εργατική κοινότητα. Τότε βρισκόταν στο «Isle of Dogs», επίσης στο ανατολικό Λονδίνο, και μεγάλο μέρος των ανθρώπων που την ακολουθούσαν εργαζόταν στις αποβάθρες. Οι δύο κόσμοι βρίσκονταν πολύ κοντά. Όταν οι ομάδες συναντήθηκαν στο Κύπελλο Αγγλίας της περιόδου 1899-1900, η αναμέτρηση απέκτησε την ονομασία «Dockers Derby».

Το ντέρμπι των λιμενεργατών

Δεν ήταν απλώς ένας αγώνας ανάμεσα σε δύο ποδοσφαιρικούς συλλόγους. Στις εξέδρες συναντιούνταν δύο εργατικές κοινότητες, σε μια εποχή κατά την οποία η δουλειά, η γειτονιά και η ποδοσφαιρική ομάδα αποτελούσαν κομμάτια της ίδιας ταυτότητας.

Το 1910 ήρθε μια καθοριστική αλλαγή. Η Μίλγουολ εγκατέλειψε το Isle of Dogs, πέρασε στην άλλη πλευρά του Τάμεση και εγκαταστάθηκε στο νοτιοανατολικό Λονδίνο, στο «The Den». Το 1993 μετακόμισε λίγα μέτρα πιο πέρα, στο σημερινό της γήπεδο. Η Γουέστ Χαμ έμεινε στην ανατολική πλευρά. Η απόσταση, όμως, δεν έσβησε την κόντρα.

Η Απεργία του 1926 και ο... θρύλος

Η αντιπαλότητα δεν περιορίστηκε στο ποδόσφαιρο. Στη συλλογική μνήμη των δύο πλευρών ενσωματώθηκαν ακόμη και γεγονότα της κοινωνικής και εργατικής ιστορίας του Λονδίνου. Ένα από αυτά ήταν η Γενική Απεργία του 1926.

Σύμφωνα με τον θρύλο που πέρασε από γενιά σε γενιά, λιμενεργάτες που συνδέονταν με τη Γουέστ Χαμ κατηγόρησαν εργάτες από την πλευρά της Μίλγουολ ότι συνέχισαν να εργάζονται κατά τη διάρκεια της απεργίας. Οι λιμενεργάτες της πλευράς της Γουέστ Χαμ εργάζονταν στα Royal Docks, ενώ εκείνοι της Μίλγουολ συνδέονταν με τα Surrey Commercial Docks στο Rotherhithe. Το περιστατικό έγινε μέρος της παράδοσης γύρω από την έχθρα των δύο ομάδων. Η βία, πάντως, είχε εμφανιστεί πολύ νωρίτερα. Οι πρώτες σχετικές αναφορές χρονολογούνται ήδη από την περίοδο 1906-07, όταν σε αναμέτρηση των δύο ομάδων η Μίλγουολ έμεινε με εννέα παίκτες και στις εξέδρες ξέσπασαν συμπλοκές. Ήταν μόνο η αρχή.

Η εποχή των… χούλιγκαν

Η αντιπαλότητα απέκτησε πολύ πιο σκοτεινή διάσταση στις δεκαετίες του 1970 και του 1980. Ήταν τα χρόνια κατά τα οποία ο χουλιγκανισμός εξελίχθηκε σε ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα του αγγλικού ποδοσφαίρου. Οργανωμένες ομάδες χούλιγκαν συνδέονταν με συλλόγους και επιδίωκαν συγκρούσεις με αντίστοιχες ομάδες αντιπάλων. Η Γουέστ Χαμ είχε την περίφημη Inter City Firm (ICF). Η Μίλγουολ τους Bushwackers. Δύο ονόματα που έγιναν συνώνυμα μιας εποχής στην οποία, για ένα κομμάτι του οπαδικού κόσμου, η αναμέτρηση δεν άρχιζε με το πρώτο σφύριγμα του διαιτητή ούτε τελείωνε με το τελευταίο.

Η σύγκρουση αναζητούνταν στους δρόμους, στους σταθμούς, έξω από τις παμπ και γύρω από τα γήπεδα.

Το φαινόμενο φυσικά δεν αφορούσε μόνο τη Γουέστ Χαμ και τη Μίλγουολ. Ο χουλιγκανισμός είχε εξαπλωθεί σε ολόκληρο το αγγλικό ποδόσφαιρο, με τη δεκαετία του 1980 να αποτελεί μία από τις σκοτεινότερες περιόδους του.

Στην περίπτωση των δύο λονδρέζικων συλλόγων, όμως, υπήρχε ήδη μια αντιπαλότητα δεκαετιών.

Green Street

Με τα χρόνια, η φήμη της συγκεκριμένης αντιπαλότητας πέρασε ακόμη και στη λαϊκή κουλτούρα. Η ταινία «Green Street», που κυκλοφόρησε το 2005 με πρωταγωνιστή τον Ελάιτζα Γουντ, χρησιμοποίησε ως βασικό υπόβαθρο τη σύγκρουση Γουέστ Χαμ και Μίλγουολ, ενώ η κουλτούρα των χούλιγκαν αποτέλεσε αντικείμενο και άλλων βρετανικών κινηματογραφικών παραγωγών.

Τέσσερα χρόνια μετά την κυκλοφορία του «Green Street» ήρθε η νύχτα του 2009.

Η κλήρωση που σήμανε συναγερμό

Στις 12 Αυγούστου 2009 πραγματοποιήθηκε η κλήρωση για τον δεύτερο γύρο του League Cup. Γουέστ Χαμ – Μίλγουολ. Στο Upton Park. Η σημασία του ζευγαριού έγινε αμέσως αντιληπτή. Την ίδια ημέρα η Γουέστ Χαμ πραγματοποίησε έκτακτη σύσκεψη με την αρμόδια επιτροπή ασφαλείας, προκειμένου να σχεδιαστούν τα μέτρα για τον περιορισμό του κινδύνου επεισοδίων.

Η αναμέτρηση χαρακτηρίστηκε all-ticket, ενώ η Μητροπολιτική Αστυνομία περιόρισε την κατανομή εισιτηρίων της Μίλγουολ από 3.000 σε 1.500.

Οι άνθρωποι της φιλοξενούμενης ομάδας αντέδρασαν, υποστηρίζοντας ότι θα ήταν ασφαλέστερο να δοθεί σε περισσότερους οπαδούς της Μίλγουολ η δυνατότητα να παρακολουθήσουν τον αγώνα μέσα από την ελεγχόμενη κερκίδα των φιλοξενουμένων. Το παιχνίδι ορίστηκε για τις 25 Αυγούστου.

Και από πολύ νωρίς εκείνη την ημέρα έγινε σαφές πόσο διαφορετικό θα ήταν από ένα συνηθισμένο ποδοσφαιρικό βράδυ. Περισσότεροι από 500 αστυνομικοί αναπτύχθηκαν γύρω από το Upton Park. Καταστήματα στην περιοχή είχαν καλύψει τις προσόψεις τους με ξύλινες σανίδες.

Ακόμη και το διάσημο άγαλμα στην Green Street, με τους Μπόμπι Μουρ, Τζεφ Χερστ, Μάρτιν Πίτερς και Ρέι Γουίλσον, είχε καλυφθεί για να προστατευτεί.

Ειδικά μέτρα είχαν ληφθεί ακόμη και για τους διαιτητές. Υπό κανονικές συνθήκες θα έφταναν μόνοι τους στο γήπεδο. Εκείνη τη φορά, όμως, είχαν λάβει εντολή να συναντηθούν σε ξενοδοχείο στο Ντάρτφορντ και από εκεί μεταφέρθηκαν οργανωμένα στο Upton Park με μίνι λεωφορείο.

Τα προβλήματα είχαν αρχίσει από νωρίς. Οι πρώτες αναφορές για επεισόδια ήρθαν από το Canning Town περίπου στις δέκα το πρωί. Η σέντρα ήταν προγραμματισμένη για τις 19:45.

Χάος πριν από τη σέντρα

Όσο πλησίαζε η έναρξη, η ένταση εξαπλωνόταν στην περιοχή. Τα προβλήματα επηρέασαν ακόμη και τη λειτουργία του μετρό. Σε συρμό της District Line, ο οδηγός επαναλάμβανε από τα μεγάφωνα στους επιβάτες να σταματήσουν να τσακώνονται. Όταν έφτασε στο Bromley-by-Bow, τρεις στάσεις πριν από το Upton Park, ανακοίνωσε ότι δεν θα συνέχιζε και ζήτησε από όλους να κατέβουν.

Στους δρόμους η κατάσταση γινόταν όλο και πιο δύσκολη. Πετούσαν ακόμη και τούβλα, ενώ όσο πλησίαζε η σέντρα η αστυνομία δυσκολευόταν να περιορίσει τη βία έξω από το γήπεδο, η οποία, σύμφωνα με το αρχικό υλικό, προερχόταν σε μεγάλο βαθμό από οπαδούς της Γουέστ Χαμ.

Και τότε συνέβη το σοβαρότερο περιστατικό της βραδιάς. Ο 44χρονος που μαχαιρώθηκε Περίπου στις οκτώ το βράδυ, ένας 44χρονος φίλαθλος της Μίλγουολ από το Έλθαμ μαχαιρώθηκε στο στήθος στην Priory Road, λίγα λεπτά μακριά από το Upton Park. Είχε πάει στο παιχνίδι με τους δύο γιους του, ηλικίας 17 και 18 ετών. Κάποια στιγμή χωρίστηκε από εκείνους και δέχθηκε επίθεση από ομάδα ατόμων. Οι γιοι του τον εντόπισαν πεσμένο στον δρόμο.

Ο άνδρας επέζησε και αργότερα πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο. Η αστυνομία διευκρίνισε στη συνέχεια ότι το περιστατικό δεν αποτελούσε προσχεδιασμένη πράξη βίας ανάμεσα σε δύο ομάδες αντίπαλων οπαδών. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της έρευνας, επρόκειτο για έναν οικογενειάρχη που δέχθηκε μια παράλογη επίθεση από ανθρώπους αποφασισμένους να προκαλέσουν βία.

Οι ποδοσφαιριστές της Μίλγουολ τον επισκέφθηκαν αργότερα στο νοσοκομείο. Η ένταση πέρασε και μέσα στο Upton Park Κι όμως, ο αγώνας έπρεπε να γίνει.

Η σέντρα έγινε στις 19:45, μέσα σε ένα γήπεδο που έβραζε. Λίγο πριν βγουν οι ομάδες στον αγωνιστικό χώρο, από τα μεγάφωνα ακουγόταν το «I'm Forever Blowing Bubbles», ο ιστορικός ύμνος της Γουέστ Χαμ.

Η Μίλγουολ προηγήθηκε με τον Νιλ Χάρις και το 0-1 παρέμεινε μέχρι τα τελευταία λεπτά. Οι φιλοξενούμενοι βρίσκονταν μια ανάσα από μια μεγάλη νίκη στην έδρα του μεγάλου αντιπάλου τους. Στο 87ο λεπτό, όμως, ο Τζούνιορ Στάνισλας ισοφάρισε για τη Γουέστ Χαμ. Και τότε περίπου 50 οπαδοί των γηπεδούχων εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο.

Το παιχνίδι συνεχίστηκε και οδηγήθηκε στην παράταση. Στο πρώτο ημίχρονο του έξτρα χρόνου, ο Στάνισλας ευστόχησε σε πέναλτι.

Νέα εισβολή. Περισσότεροι οπαδοί μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο. Οι διαιτητές συγκεντρώθηκαν στον κύκλο της σέντρας. Η θέση τους ήταν ξεκάθαρη: αν εγκατέλειπαν τον αγωνιστικό χώρο, δεν θα επέστρεφαν. Έπρεπε να ολοκληρωθεί το παιχνίδι.

Καθίσματα ξηλώνονταν από τις εξέδρες

Η εικόνα γύρω από τον αγωνιστικό χώρο ήταν ακραία. Οπαδοί είχαν ξηλώσει καθίσματα και τα πετούσαν προς το γήπεδο. Κάποιοι έφτασαν στο σημείο να αφαιρούν ακόμη και τα μεταλλικά στηρίγματα πάνω στα οποία ήταν τοποθετημένα.

Ένα κάθισμα πέρασε πάνω από το κεφάλι του τερματοφύλακα της Μίλγουολ, Ντέιβιντ Φορντ. Στις εξέδρες υπήρχαν άνθρωποι με ματωμένα πρόσωπα. Για τους παίκτες της Μίλγουολ, η ένταση είχε αρχίσει πολύ νωρίτερα. Κατά την άφιξή τους, οπαδοί της Γουέστ Χαμ είχαν πετάξει αντικείμενα προς το πούλμαν της ομάδας.

Ακόμη και στην προθέρμανση, άνθρωποι του γηπέδου τούς προειδοποιούσαν για το χάος που επικρατούσε έξω. Η Γουέστ Χαμ ολοκλήρωσε τελικά την ανατροπή και επικράτησε με 3-1 στην παράταση. Το αποτέλεσμα, όμως, είχε περάσει σε δεύτερη μοίρα. Οι ποδοσφαιριστές δεν μπορούσαν να αποχωρήσουν αμέσως από το γήπεδο. Έπρεπε να περιμένουν μέχρι να υποχωρήσει η ένταση έξω. Η αστυνομία είχε κλείσει αρκετούς δρόμους γύρω από το Upton Park.

«Κρατήστε τα κεφάλια σας χαμηλά και τρέξτε»

Ανάμεσα στους θεατές βρισκόταν και ένα επτάχρονο παιδί μαζί με τον πατέρα του. Όταν έφυγαν, ένας αστυνομικός τούς είπε να κρατήσουν τα κεφάλια τους χαμηλά και να τρέξουν. Στους δρόμους υπήρχαν κάδοι και αυτοκίνητα στις φλόγες. Πατέρας και γιος είδαν ακόμη και έναν άνθρωπο να προσπαθεί να χτυπήσει ένα αστυνομικό άλογο.

Άλλοι θεατές προσπαθούσαν να απομακρυνθούν από παράδρομους, να φτάσουν σε διαφορετικούς σταθμούς ή να περιμένουν μέχρι να μπορέσουν να φύγουν από την περιοχή. Τα όσα συνέβησαν στις 25 Αυγούστου δεν τελείωσαν μαζί με το τελευταίο σφύριγμα. 85 συλλήψεις και πρόστιμο 115.000 λιρών

Τον επόμενο μήνα, Γουέστ Χαμ και Μίλγουολ βρέθηκαν αντιμέτωπες με κατηγορίες από την αγγλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία για τα περιστατικά της αναμέτρησης. Η Γουέστ Χαμ τιμωρήθηκε τελικά με πρόστιμο 115.000 λιρών, ενώ η Μίλγουολ απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες. Τον Απρίλιο του 2010, η Γουέστ Χαμ ανακοίνωσε ότι, στο πλαίσιο κοινής έρευνας με τη Μητροπολιτική Αστυνομία, είχαν πραγματοποιηθεί 85 συλλήψεις.

Σύμφωνα με τον σύλλογο, η πλειονότητα των συλληφθέντων είχε κατηγορηθεί, καταδικαστεί και δεχθεί απαγόρευση εισόδου σε ποδοσφαιρικούς αγώνες για τρία ή περισσότερα χρόνια.

Η βραδιά σημαδεύτηκε και από καταγγελίες για ρατσιστική κακοποίηση. Ο Κάρλτον Κόουλ της Γουέστ Χαμ και ο Τζέισον Πράις της Μίλγουολ ανέφεραν ότι δέχθηκαν ρατσιστική κακοποίηση από οπαδούς.

Η Μίλγουολ καταδίκασε δημόσια τα περιστατικά, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει θέση για τον ρατσισμό στην κοινωνία και αναφερόμενη σε κακοποίηση από υποστηρικτές και των δύο ομάδων.

Το μάθημα του 2009

Τον Σεπτέμβριο του 2011, οι δύο ομάδες συναντήθηκαν ξανά για την Championship, αυτή τη φορά στο «The Den». Οι Αρχές είχαν πάρει τα μέτρα τους. Το παιχνίδι ορίστηκε μεσημέρι Σαββάτου, υπήρχε ισχυρή αστυνομική παρουσία και οι παμπ δεν επιτρεπόταν να ανοίξουν. Η αναμέτρηση έληξε 0-0 και δεν υπήρξε επανάληψη της βίας του 2009. Το μάθημα του Upton Park είχε ληφθεί.

Από τις αποβάθρες του Τάμεση μέχρι σήμερα

Εκείνη η νύχτα δεν δημιούργησε την έχθρα της Γουέστ Χαμ με τη Μίλγουολ. Ήταν ένα ακόμη - και το πιο διαβόητο στη σύγχρονη εποχή - κεφάλαιο μιας ιστορίας που είχε αρχίσει περισσότερο από έναν αιώνα νωρίτερα.

Από δύο συλλόγους με ρίζες στις εργατικές κοινότητες του Λονδίνου. Από τις αποβάθρες του Τάμεση και το «Dockers Derby». Από τη μετακόμιση της Μίλγουολ στη νότια πλευρά του ποταμού. Από τη Γενική Απεργία του 1926 και τις ιστορίες που πέρασαν από γενιά σε γενιά. Από την Inter City Firm και τους Bushwackers. Και από μια νύχτα του Αυγούστου του 2009 που έμεινε χαραγμένη στην ιστορία ως το «Upton Park riot». Δεκατέσσερα χρόνια μετά την τελευταία τους συνάντηση, Γουέστ Χαμ και Μίλγουολ βρίσκονται ξανά απέναντι. Και η απειλή που δέχθηκε ο Τόμας Σούτσεκ πριν από το νέο ραντεβού τους υπενθύμισε, με τον χειρότερο τρόπο, πόσο βαριά παραμένει η ιστορία που συνοδεύει αυτό το ζευγάρι. Μια ιστορία που ξεκίνησε στις αποβάθρες του Τάμεση και εξακολουθεί, περισσότερο από έναν αιώνα αργότερα, να ακολουθεί κάθε Γουέστ Χαμ – Μίλγουολ.