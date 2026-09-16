Ο αρχηγός της Λίβερπουλ, Ντομινίκ Σομποσλάι, αποθέωσε τον ελληνοκυπριακής καταγωγής επιθετικό των «reds», Λιούις Κούμας, ο οποίος ξεκίνησε βασικός στην αναμέτρηση με την Τότεναμ.

Η Λίβερπουλ υποδέχθηκε χθες (15/09) στο «Άνφιλντ» την Τότεναμ στο πλαίσιο του τρίτου γύρου του EFL Cup, επικρατώντας με 3-1, σε μία αναμέτρηση που είχε έντονο άρωμα... Ελλάδας, άλλα όχι αυτό που φαντάζονται οι περισσότεροι.

Συγκεκριμένα, δεν αναφερόμαστε στον Κωνσταντίνο Τσιμίκα, ο οποίος ήταν εκτός της αποστολής για αυτόν τον αγώνα Κυπέλλου, αλλά για τον ελληνοκυπριακής καταγωγής επιθετικό, Λιούις Κούμας.

Ο 20χρόνος φορ ξεκίνησε βασικός στην χθεσινή αναμέτρηση, με τον αρχηγό των «reds», Ντομινίκ Σομποσλάι να τον αποθεώνει για την εμφάνιση του, τονίζοντας παράλληλα πως τόσο ο εκείνος, όσο και ο έτερος νεαρός επιθετικός, Τζέιμς ΜακΚόνελ, έπαιξαν εξαιρετικά, γεγονός που θα δημιουργήσει έναν ευχάριστο... πονοκέφαλο στον προπονητή του συλλόγου, Άντονι Ιραόλα.

«Και οι δύο έκαναν πολύ καλή δουλειά. Ο Κούμας με το timing του και ο ΜακΚόνελ με την ικανότητά του στο τρέξιμο. Και οι δύο αξίζουν να παίξουν. Και οι δύο έπαιξαν πολύ καλά. Και τώρα θα κάνουν την κατάσταση πολύ δύσκολη για τον προπονητή μας», σημείωσε ο Ούγγρος μέσος μετά τη νίκη στο Άνφιλντ.