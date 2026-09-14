Κωστούλας: «Θέλω να συνεχίσω έτσι, να δουλεύω σκληρά και να είμαι θετικός»

Ο Μπάμπης Κωστούλας μίλησε για το φετινό του καλό ξεκίνημα στην Premier League, μετά την εξαιρετική του εμφάνιση στον αγώνα της Μπράιτον κόντρα στην Κόβεντρι.

Η Μπράιτον χθες (13/09) «διέλυσε» την Κόβεντρι με 0-5, με τον Μπάμπη Κωστούλα να ξεκινάει βασικός στην αναμέτρηση και να ανοίγει μάλιστα το σκορ για την ομάδα του στο 35', πετυχαίνοντας ένα πολύ όμορφο γκολ και παράλληλα ήταν εκείνος που κέρδισε το πέναλτι που έκτελεσε ο Γκρος για το 3-0 των «γλάρων».

Σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ο νεαρός επιθετικός, αναφέρθηκε στο καλό ξεκίνημα που έχει κάνει σε Αγγλία και Ευρώπη (είχε σκοράρει και στον αγώνα με την Τρόμσο για το Conference League), ένω έστειλε και το δικό του μήνυμα στους φιλάθλους του συλλόγου, τονίζοντας πως θέλει να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που του δίνονται και να συνεχίσει να δουλεύει σκληρά.

«Θέλω να συνεχίσω έτσι, να δουλεύω σκληρά και να είμαι θετικός. Είναι η δουλειά μου, είναι μια ευκαιρία για μένα. Περισσότερα λεπτά, περισσότερα παιχνίδια, οπότε πρέπει να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό κάθε μέρα. Πιστεύω στον εαυτό μου και πιστεύω ότι μπορώ να βοηθήσω πολύ την ομάδα. Τα πράγματα πάνε καλά και μπορούν να πάνε πολύ καλύτερα αν συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Έλληνας διεθνής.