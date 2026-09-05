Με τρία clean sheets στο ξεκίνημα της καριέρας του στην Premier League, ο Κωνσταντίνος Τζολάκης μπορεί να γράψει ιστορία.

Τι κι αν οι περισσότεροι σχολιαστές προέβλεπαν ότι η Χαλ θα είναι το πρώτο φαβορί για υποβιβασμό στη φετινή Premier League; Οι Τίγρεις έχουν μπει ιδανικά στη σεζόν, μετρώντας 2-1-0 καθώς και 3/3 clean sheets.

Κι αυτό χάρη στον Κωνσταντίνο Τζολάκη, με τον Έλληνα τερματοφύλακα να πραγματοποιεί ονειρικό ξεκίνημα στην Αγγλία και να μην έχει δεχτεί ακόμα ούτε ένα γκολ! Με 3/3 μετά το ντεμπούτο του στην κατηγορία, ο άλλοτε γκολκίπερ του Ολυμπιακού κοιτά από κοντά ένα ιδιαίτερα κλειστό κλαμπ, με τους... συναδέλφους του που κράτησαν περισσότερες φορές το μηδέν όταν πρωτοπήγαν στην Premier League.

Το απόλυτο ρεκόρ, κρατά από το 1997 ο αδικοχαμένος Άλεξ Μάνινγκερ, που είχε έξι συνεχόμενα clean sheets όταν έκανε ντεμπούτο με την Άρσεναλ, με τον Άντερς Λίντεγκααρντ να σταματά στα πέντε με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το 2011. Τρίτος στη λίστα, ο Πέπε Ρέινα, με τέσσερα το 2005 στη Λίβερπουλ.