Τζολάκης: MVP για τρίτη συνεχόμενη αγωνιστική στην Premier League
Η Χαλ εντυπωσιάζει, ούσα αήττητη για τρίτη συνεχόμενη αγωνιστική στην Premier League, ενώ η εστία της παραμένει απαραβίαστη, χάρη στις εξαιρετικές εμφανίσεις του Κωνσταντίνου Τζολάκη.
Ο Έλληνας τερματοφύλακας κράτησε για μία ακόμη φορά το μηδέν, αυτή τη φορά ενάντια στην Άστον Βίλα, με αποτέλεσμα να ανακηρυχθεί εκ νέου πολυτιμότερος του αγώνα στη σελίδα της λίγκας. Κάτι που είχε συμβεί και στα δύο προηγούμενα ματς των νεοφώτιστων, ενάντια σε Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Κόβεντρι...
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