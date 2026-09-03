Μεγάλη διάκριση για τον Κωνσταντή Τζολάκη που είναι ανάμεσα στους υποψηφίους για παίκτη του μήνα Αυγούστου στην Premier League.

Οι πρώτες διακρίσεις για τον Κωνσταντή Τζολάκη σε επίπεδο Premier League έχουν ήδη αρχίσει, αφού ο τερματοφύλακας της Χαλ έχει αποσπάσει σωρεία θετικών σχολίων για τις έως τώρα εμφανίσεις του στα τρία πρώτα ματς της νέας του ομάδας.

Αφού αποχώρησε μέσα στο καλοκαίρι από τον Ολυμπιακό με προορισμό το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, ο Κρητικός κίπερ έχει ήδη δείξει την κλάση του, καθώς και στα δυο παιχνίδια που ξεκίνησε κάτω από τα δοκάρια των Tigers, κατόρθωσε να κρατήσει το «μηδέν» και αναδείχθηκε σε αμφότερα ως Man of the match.

Μάλιστα, πραγματοποίησε και ορισμένες εντυπωσιακές αποκρούσεις, με αποτέλεσμα όχι μόνο να γίνει viral, αλλά να βρίσκεται μεταξύ των υποψηφίων για το βραβείο του «Παίκτη του μήνα Αυγούστου» στο Νησί. Πέραν του Τζολάκη, την εν λόγω διάκριση διεκδικούν οι Καλαφιόρι, Τσερκί, Μπρούνο Φερνάντες, Πάλμερ, Ζοάο Πέδρο, Σανγκαρέ και Ουισά.