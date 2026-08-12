Η Χαλ έβγαλε το ποσό των 25 εκατομμυρίων ευρώ από την τσέπη και προχώρησε στην απόκτηση του Σενεγαλέζου αμυντικού, Νομπέλ Μεντί, από τη Ράγιο Βαγιεκάνο.

Η Χαλ Σίτι είναι αποφασισμένη να κάνει μεγάλες επενδύσεις στο ρόστερ ώστε να παλέψει με αξιώσεις για την παραμονή στην Premier League. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος άλλωστε για τις ομάδες που ανεβαίνουν από την Championship είναι να μην φανούν ανταγωνιστικές στο μεταγραφικό παράθυρο και να το πληρώσουν κατά τη διάρκεια της σεζόν, κάτι που οι Τίγρεις δεδομένα θέλουν να αποφύγουν.

Η μεταγραφή του Κωνσταντίνου Τζολάκη από τον Ολυμπιακό αποτέλεσε μια σχετική απόδειξη, αλλά δεν είναι η μοναδική. Η αγγλική ομάδα άλλωστε προχώρησε και στην απόκτηση του Σενεγαλέζου αμυντικού, Νομπέλ Μεντί, από τη Ράγιο Βαγιεκάνο, εκταμιεύοντας το ποσό των 25 εκατομμυρίων ευρώ για να τον ντύσει στα χρώματά της.

Συγκεκριμένα το φιξ ποσό πρόκειται για 21 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ακόμα τέσσερα εκατομμύρια συμπεριλαμβάνονται σε μορφή μπόνους. Πρόκειται παράλληλα για μια ιστορική πώληση σε ό,τι αφορά τους Μαδριλένους, αφού είναι η πιο ακριβή που έχουν κάνει ποτέ στο παρελθόν!

Ο 21χρονος Μεντί αποτελεί την όγδοη προσθήκη για τις Τίγρεις το φετινό καλοκαίρι, οι οποίες συνολικά έχουν δώσει ένα ποσό κοντά στα 64 εκατομμύρια ευρώ για να ενισχυθούν.