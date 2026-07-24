Την πρώτη μέρα του Τζόλη στο νέο του... σπίτι κυκλοφόρησε η Άρσεναλ στα social media.

Η Άρσεναλ έδωσε στη δημοσιότητα ένα ξεχωριστό VIDEO από την πρώτη ημέρα του Χρήστου Τζόλη στο Λονδίνο, παρουσιάζοντας όλα όσα έζησε ο Έλληνας εξτρέμ μέσα από τη δική του οπτική.

Ο 24χρονος διεθνής, που την Πέμπτη (23/7) ανακοινώθηκε και επίσημα από τους «κανονιέρηδες», έκανε τα πρώτα του... βήματα ως παίκτης της ομάδας του βόρειου Λονδίνου. Στο VIDEO τον βλέπουμε να επισκέπτεται τα γραφεία του συλλόγου, να φωτογραφίζεται με τη φανέλα της Άρσεναλ και φυσικά να βάζει την υπογραφή του στο νέο του συμβόλαιο, όπου και έγινε η ακριβότερη πώληση Έλληνα ποδοσφαιριστή στην ιστορία

Αξίζει να αναφέρουμε μάλιστα ότι ο Τζόλης έστειλε, μάλιστα, και το πρώτο του μήνυμα στους φίλους της ομάδας: «Ανυπομονώ να παίξω μπροστά στους οπαδούς μας. Πάντα στο 100%».