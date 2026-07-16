Ο Χρήστος Τζόλης αναμένεται να γίνει ο τέταρτος Έλληνας ποδοσφαιριστής που θα παίξει στην Άρσεναλ.

Έτοιμος για ένα τεράστιο βήμα στην καριέρα του φαίνεται πως είναι ο Χρήστος Τζόλης, που σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ θα γίνει ποδοσφαιριστής της Άρσεναλ. Οι Κανονιέρηδες συμφώνησαν με την Κλαμπ Μπριζ για ένα ποσό της τάξης των 40 εκατομμυρίων ευρώ, με τον 24χρονο μεσοεπιθετικό να αποχωρεί από το Βέλγιο μετά από μία διετία. Κάπως έτσι, θα γίνει ο τέταρτος Έλληνας που θα παίξει στους Λονδρέζους και ο πρώτος που δεν θα είναι αμυντικός.

Η αρχή είχε γίνει το 2001, όταν ο Στάθης Ταυλαρίδης είχε πάει στο Χάιμπουρι από τον Ηρακλή, με τον παλαίμαχο πια στόπερ να μένει για μία τριετία στην Άρσεναλ αλλά να μετρά μόλις οκτώ συμμετοχές, καθώς και έναν δανεισμό στην Πόρτσμουθ.

Δεύτερος Έλληνας των Κανονιέρηδων, έγινε τον Ιανουάριο του 2018 ο Ντίνος Μαυροπάνος, που αποκτήθηκε από τον ΠΑΣ Γιάννινα και έμεινε στο Έμιρεϊτς για 4,5 χρόνια, έχοντας κι αυτός οκτώ συμμετοχές, καθώς και δανεισμούς σε Νυρεμβέργη και Στουτγκάρδη.

Λίγους μήνες μετά τον νυν αμυντικό της Γουέστ Χαμ, η Άρσεναλ είχε αποκτήσει τον Σωκράτη Παπασταθόπουλο από την Ντόρτμουντ, σε μία μεταγραφή που είχε στοιχίσει 16 εκατομμύρια ευρώ. Ο παλαίμαχος στόπερ θα έμενε για 2,5 χρόνια στο Λονδίνο, μετρώντας έξι τέρματα και δύο ασίστ σε 69 συμμετοχές, πανηγυρίζοντας και την κατάκτηση ενός FA Cup.