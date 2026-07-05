Η Νιούκαστλ δαπάνησε το ποσό των 50 εκατ. ευρώ και έκανε δικό της τον Μπαζουμανά Τουρέ της Ακτής Ελεφαντοστού.

Κάτοικος Αγγλίας ο Μπαζουμανά Τουρέ! Το 20χρονο αστέρι της Ακτής Ελεφαντοστού αφήνει τη Χόφενχαϊμ και την Bundesliga για λογαριασμό της Νιούκαστλ.

Ο νεαρός ελπιδοφόρος Αφρικανός αθλητής είναι ένα πολυετές πρότζεκτ για τις Καρακάξες, καθώς θεωρείται μεγάλο ταλέντο για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή. Αγωνίστηκε στο Μουντιάλ 2026 με τη φανέλα των Ιβοριανών και προκάλεσε θετικές εντυπώσεις.

Είναι ικανός να δώσει λύσεις στο αριστερό άκρο της επίθεσης και πλέον κάνει το μεγάλο βήμα της καριέρας του, με προορισμό το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου. Η Χόφενχαϊμ τον είχε αποκτήσει με 10 εκατ. ευρώ από τη σουηδική Χάμαρμπι, τον Φεβρουάριο του 2025. Με τον γερμανικό σύλλογο σημείωσε πέντε γκολ και μοίρασε 15 ασίστ σε 45 εμφανίσεις συνολικά.