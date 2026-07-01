Μεταγραφική «βόμβα» από την Τότεναμ, η οποία έκλεισε το deal για την απόκτηση του Σάντρο Τονάλι από τη Νιούκαστλ για ποσό που μπορεί να φτάσει τα 115 εκατομμύρια ευρώ!

Η Τότεναμ θέλει να αποφύγει τον εφιάλτη την περσινής περιόδου και κινείται δυναμικά στο μεταγραφικό παζάρι για να ενισχυθεί με τα σωστά ονόματα. Ο χώρος του άξονα φαίνεται πως αποτελεί προτεραιότητα για τους Spurs, οι οποίοι μετά τον Ματέους Φερνάντες της Γουέστ Χαμ ετοιμάζονται να κάνουν δικό τους και τον Σάντρο Τονάλι!

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Τότεναμ έδωσε τα χέρια με τη Νιούκαστλ για τη μεταγραφή του Ιταλού μέσου, ο οποίος εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα μετακομίσει στο Λονδίνο.

Αν και ο Ιταλός δημοσιογράφος αρκείται στο γεγονός πως θα κοστίσει πάνω από 95 εκατομμύρια ευρώ, το «Athletic» παρέχει περισσότερες λεπτομέρειες και κάνει λόγο πως το κόστος της μεταγραφής μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 115 εκατομμύρια!

Όπερ σημαίνει πως αυτόματα η μεταγραφή του Τονάλι θα είναι η πιο ακριβή στην ιστορία της Τότεναμ, ξεπερνώντας κι αυτή του Ματέους Φερνάντες από την Γουέστ Χαμ. Από την πλευρά του, ο Τονάλι έχει ανάψει ήδη το πράσινο φως για την ολοκλήρωση της μεταγραφής κα μετράει αντίστροφα για την αποχώρησή του μετά από τρία χρόνια θητείας στη Νιούκαστλ.