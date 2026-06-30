Η Τότεναμ συμφώνησε με τη Γουέστ Χαμ και θα αποκτήσει τον Ματέους Φερνάντες έναντι του ποσού-ρεκόρ των 98,6 εκατομμυρίων ευρώ.

Στην Τότεναμ αφήνουν πίσω τους τη... φρικιαστική σεζόν 2025/26 και ετοιμάζονται για τη νέα εποχή, κλείνοντας και την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του κλαμπ. Όπως αναφέρει το Athletic, οι Spurs συμφώνησαν με τη Γουέστ Χαμ και θα αποκτήσουν τον Ματέους Φερνάντες έναντι ποσού που θα φτάσει τα 98,6 εκατομμύρια ευρώ!

Ο Πορτογάλος χαφ δεν προτίθεται να ακολουθήσει τα Σφυριά στην Championship και θα παραμείνει κάτοικος Λονδίνου και... Premier League, με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, που επίσης τον είχε στη λίστα της, να στρέφεται σε άλλες επιλογές.

Ο 22χρονος ποδοσφαιριστής έχει παίξει επίσης σε Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Εστορίλ και Σαουθάμπτον, ενώ είναι διεθνής με την Πορτογαλία, αν και δεν κλήθηκε από τον Ρομπέρτο Μαρτίνεθ για το Παγκόσμιο Κύπελλο που διεξάγεται σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.

Αξίζει να σημειωθεί πως μέχρι τώρα, ακριβότερη μεταγραφή της ιστορίας του κλαμπ είναι ο Τσάβι Σίμονς, που αποκτήθηκε πριν από έναν χρόνο από τη Λειψία για 65 εκατομμύρια ευρώ.