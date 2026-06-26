Σύμφωνα με το Athletic, η Άρσεναλ έκανε προσφορά που άγγιζε τα 69 εκατ. ευρώ για τον Γκιμαράες στη Νιούκαστλ, με τις Καρακάξες να μην τον παραχωρούν.

Η Άρσεναλ έκανε προφορική πρόταση στη Νιούκαστλ για να κάνει δικό της τον Μπρούνο Γκιμαράες, όμως δεν έγινε δεκτή από τους Magpies .

Η προσφορά των Κανονιέρηδων, η οποία μεταφέρθηκε μέσω διαμεσολαβητών ήταν λίγο χαμηλότερη από τα 69 εκατ. ευρώ, με τη Νιούκαστλ να ξεκαθαρίζει ότι δεν σκοπεύει να παραχωρήσει τον 28χρονο Βραζιλιάνο μέσο.

Ο Γκιμαράες, ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη Βόρεια Αμερική με την εθνική Βραζιλίας για το Μουντιάλ, είναι αρχηγός και φυσικά έχει περίοπτη θέση στην ομάδα του Έντι Χάου.

Μετά την πώληση του Άντονι Γκόρντον στην Μπαρτσελόνα αντί 80 εκατ ευρώ, αλλά και τις πιέσεις που δέχεται η Νιούκαστλ για τον Σάντρο Τονάλι, βλέπουν την παραχώρηση και του Γκιμαράες ως καταστροφική.

Όπως μεταδίδει το Athletic, και ο Γκιμαράες από την πλευρά του τη Νιούκαστλ και προτιμά να μείνει στο «Σεντ Τζέιμσις Παρκ».