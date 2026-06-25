Η Άρσεναλ ενεργοποίησε την οψιόν αγοράς του Πιέρο Ινκαπιέ από τη Λεβερκούζεν και ο 24χρονος αμυντικός θα μείνει στο Λονδίνο μέχρι το 2031.

Η Άρσεναλ ολοκλήρωσε οριστικά την απόκτηση του Πιέρο Ινκαπιέ από τη Λεβερκούζεν. Η μεταγραφή του αμυντικού επισημοποιήθηκε έναντι ποσού περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ μετά την ενεργοποίηση της σχετικής ρήτρας που είχε ενσωματωθεί στη συμφωνία δανεισμού του. Ετσι, ο διεθνής με την εθνική ομάδα του Ισημερινού υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας έως το καλοκαίρι του 2031.

Ο 24χρονος Ινκαπιέ αγωνίστηκε την περίοδο 2025-26 ως δανεικός στην Άρσεναλ από τη Λεβερκούζεν, καταγράφοντας 39 συμμετοχές και συμβάλλοντας καθοριστικά στην κατάκτηση της Premier League, καθώς και στην πορεία της ομάδας έως τον τελικό του Champions League. Έχοντας ήδη στεφθεί πρωταθλητής Γερμανίας με τη Λεβερκούζεν τη σεζόν 2023-24, ο Ινκαπιέ αποτέλεσε βασικό μεταγραφικό στόχο της Άρσεναλ το προηγούμενο καλοκαίρι, κυρίως λόγω της ικανότητάς του να αγωνίζεται με την ίδια αποτελεσματικότητα τόσο ως κεντρικός αμυντικός όσο και ως αριστερός μπακ.

Hincapie's here to stay 🇪🇨



The club is delighted to announce that Piero has signed a permanent deal at The Arsenal June 25, 2026

Πάντως, η μόνιμη παραμονή του Ινκαπιέ, σε συνδυασμό με την παρουσία των Λιούις-Σκέλι και Ρικάρντο Καλαφιόρι, προσφέρει στον Μικέλ Αρτέτα σημαντική σταθερότητα και βάθος στο αριστερό άκρο της άμυνας. Ο Ινκαπιέ είναι ο μοναδικός από τους τρεις ποδοσφαιριστές που συμμετέχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο, με την ομάδα του να δίνει απόψε... τελικό πρόκρισης με τη Γερμανία.