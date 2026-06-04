Εκνευρισμένη η πλευρά του Χάαλαντ με τις δηλώσεις του Ενρίκε: «Όλα πολύ διασκεδαστικά, αλλά όχι αληθινά»

Η ατζέντης και η οικογένεια του Έρλινγκ Χάαλαντ απέρριψαν δημόσια τους ισχυρισμούς του Ενρίκε Ρικέλμε, σχετικά με τη μεταγραφή του Νορβηγού στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο υποψήφιος για την προεδρία της Ρεάλ Μαδρίτης, Ενρίκε Ρικέλμε, αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξη του πως το δίδυμο της Μάντσεστερ Σίτι, Ρόδρι και Έρλινγκ Χάαλαντ, θα αγωνίζεται την επόμενη χρονιά με τα χρώματα της «βασίλισσας», αν τελικά εκλεγεί πρόεδρος.

Από την πλευρά τους, ο πατέρας του Έρλινγκ Χάαλαντ, Άλφι, καθώς και η ατζέντισσα του, Ραφαέλα Πιμέντα, διέψευσαν τις φήμες που συνδέουν τον επιθετικό των «Πολιτών» με τους «μερένχες», τονίζοντας πως τα όσα λέγονται από τον νεαρό επιχειρηματία είναι ψευδή.

«Όλα αυτά είναι πολύ διασκεδαστικά, αλλά δεν είναι καθόλου αληθινά. Ευχόμαστε τα καλύτερα και στους δύο υποψηφίους στις εκλογές της Ρεάλ Μαδρίτης», διευκρίνισαν οι δύο τους σε κοινή δήλωση που δημοσίευτηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης (03/06).

🚨⚠️ EXCLUSIVE: Erling Haaland’s father Alfie and agent Rafaela Pimenta clarify Real Madrid agreement reports.



“All very entertaining but NOT true. We wish all the best for both candidates in the Real Madrid elections”.



Exclusive statement from Alfie Haaland & Rafaela Pimenta. pic.twitter.com/Br9FzS7Emr June 3, 2026

Επιπλέον, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Αγγλία, η Μάντσεστερ Σίτι εμφανίζεται χαλαρή σχετικά με το άμεσο μέλλον του Χάαλαντ, καθώς θεωρούν πως ο Νορβηγός στραίκερ δεν έχει δείξει καμία πρόθεση αποχώρησης από τον σύλλογο.