Ο Πεπ Γκουαρδιόλα δηλώνει ότι εμπιστεύεται πλήρως τη Μάντσεστερ Σίτι, λίγο πριν από την έκδοση της απόφασης σχετικά με τις 115 κατηγορίες για οικονομικές παραβάσεις.

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα ανακοίνωσε την Παρασκευή (22/05) ότι θα αποχωρήσει από τη θέση του προπονητή της Μάντσεστερ Σίτι, μετά από 10 χρόνια συνεχούς παρουσίας, στα οποία κατέκτησε 20 τρόπαια, συμπεριλαμβανομένου του περίφημου τρεμπλ τη σεζόν 2022-2023.

Σε δηλώσεις του λίγο πριν από τον τελευταίο του αγώνα στο πάγκο των πολιτών, ο Ισπανός ρωτήθηκε αναφορικά με τις 115 κατηγορίες, που έχουν απαγγελθεί εναντίον του αγγλικού συλλόγου για φερόμενες παραβάσεις των οικονομικών κανόνων της Premier League, απαντώντας πως έχει πλήρη εμπιστοσύνη στην ομάδα, καθώς γνωρίζει πως ό,τι έγινε ήταν καθόλα νόμιμο.

«Τους εμπιστεύομαι. Μίλησα μαζί τους και εμπιστεύομαι τον τρόπο που συμπεριφέρθηκαν και τον τρόπο που το έκαναν. Ό,τι έγινε έγινε. Θα υπάρξει μια λύση, αλλά κανείς από το προσωπικό, το τεχνικό επιτελείο και κυρίως οι παίκτες ή ο προπονητής δεν ήμασταν εκεί».

Ο 55χρονος προπονητής, μετά την αποχώρηση του από τον πάγκο της ομάδας θα γίνει πρεσβευτής του City Football Group, αλλά σκοπεύει πρώτα να ξεκουραστεί, ενώ παράλληλα τόνισε ότι δεν θα επιστρέψει στην προπονητική «για λίγο καιρό».

Τέλος, όταν ρωτήθηκε αν θα επιστρέψει στο Μάντσεστερ για συνέντευξη Τύπου μόλις αποκαλυφθεί το αποτέλεσμα των κατηγοριών, ο Γκουαρδιόλα απάντησε χιουμοριστικά πως: «Αν με βρείτε, ναι, αλλά αυτό θα είναι δύσκολο».