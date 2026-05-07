Σαν σήμερα το 2003, η Άρσεναλ διέλυσε με 6-1 τη Σαουθάμπτον χάρη σε χατ τρικ των Πιρές και Πέναντ, στο πρώτο από τα 49 αήττητα ματς στην Premier League.

Ένα απόγευμα σαν αυτό πριν από ακριβώς 23 χρόνια, η Άρσεναλ διέλυσε με 6-1 τη Σαουθάμπτον γνωρίζοντας πως το πρωτάθλημα είχε χαθεί μετά από την ήττα από τη Λιντς μερικές ημέρες πριν - με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να κατακτά τον τίτλο.

Μπορεί εκείνη τη στιγμή να μην το γνώριζαν, αλλά οι περίπου 38.000 οπαδοί που είχαν συρρεύσει στο Χάιμπουρι και είχαν απολαύσει τα χατ τρικ των Ρομπέρ Πιρές και Ζερμέιν Πέναντ, ζούσαν εκείνη τη στιγμή το πρώτο από τα 49 αήττητα ματς που θα κατέγραφε στην Premier League η ομάδα του Αρσέν Βενγκέρ, κατακτώντας στην πορεία και τον τίτλο της επόμενης σεζόν δίχως να χάσει ούτε μία φορά!

Στο ματς με τους Αγίους δε, ο Πιρές είχε σημειώσει ένα... θρασύτατο γκολ από αυτά που μόνος εκείνος ήξερε να βάζει. Με το ξεκίνημα του δευτέρου μέρους, κι ενώ το σκορ ήταν ήδη 5-1, η μπάλα έφτασε στον Γάλλο μετά από κακή εκτίμηση αντίπαλου αμυντικού. Βλέποντας τον αντίπαλο τερματοφύλακα στα όρια της μικρής του περιοχής, ο Πιρές δεν το σκέφτηκε και έπιασε μία αδιανόητη λόμπα δίχως καν να κάνει κοντρόλ, πετυχαίνοντας ένα από τα πιο μερακλήδικα τέρματα που έχουμε δει...