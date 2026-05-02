Ντε Τσέρμπι: «Όλοι μας θεωρούν υποβιβασμένους, δεν έχουμε τελειώσει ακόμη»

Ο Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι έστειλε το δικό του μήνυμα στους φιλάθλους της Τότεναμ, τονίζοντας ότι η ομάδα του δεν έχει υποβιβαστεί, αλλά θα παλέψει σθεναρά για την σωτηρία της.

Ο προπονητής της Τότεναμ, Ρομπέρτο ​​Ντε Τσέρμπι, θέλησε να στείλει το δικό του μήνυμα στην ομάδα και τους φιλάθλους της, ενόψει του αγώνα με την Άστον Βίλα για την Premier League, τη στιγμή που τα «σπιρούνια» βρίσκονται στη ζώνη του υποβιβασμού και αγωνίζονται για την παραμονή της στην κατηγορία.

Ο λονδρέζικος σύλλογος απέχει αυτή τη στιγμή δύο βαθμούς από την ασφάλεια και ο Ιταλός τεχνικός επιμένει ότι η ομάδα του πρέπει να επικεντρωθεί στο να αυξήσει την απόδοση της και όχι στην αρνητικότητα, παρά τα αρνητικά σερί αποτελεσμάτων.

«Άκουσα, "Είναι αδύνατο (να μείνουμε στην κατηγορία)". Κλαίμε, όλοι λένε, "Υποβιβαστήκαμε". Όχι ακόμα, δεν έχουμε τελειώσει ακόμα, Πρέπει να πεθάνουμε στο γήπεδο και για να πεθάνουμε στο γήπεδο πρέπει να χάσουμε το παιχνίδι. Πριν χάσουμε το παιχνίδι, πρέπει να παίξουμε και να παλέψουμε».

«Έχουμε δύο βαθμούς λιγότερους από τη Γουέστ Χαμ και έχουν κι αυτοί να παίξουν ένα δύσκολο παιχνίδι. Δεν είναι η καλύτερη στιγμή για εμάς. Είναι μια πολύ δύσκολη στιγμή. Αλλά οι ηττημένοι κλαίνε, οι ηττημένοι σκέφτονται αρνητικά. Δεν θέλω οι κοντινοί μου άνθρωποι να κλαίνε ή να σκέφτονται διαφορετικά από εμένα».

«Η πιο σημαντική πρόκληση τώρα είναι να φιμώσουμε τη φωνή που έχουμε μέσα μας. Μέσα στους παίκτες, το προσωπικό και τους οπαδούς. Αυτή η φωνή παράγει αρνητικές σκέψεις και λέει ότι είμαστε άτυχοι, έχουμε πάρα πολλούς τραυματισμούς, χάσαμε τον Τσάβι Σίμονς, ο οποίος στα δύο τελευταία παιχνίδια ήταν ένας από τους καλύτερους και πιο σημαντικούς παίκτες μας».

«Το ιατρικό μας επιτελείο δεν είναι αρκετά καλό, το γήπεδο του σταδίου και το προπονητικό κέντρο δεν είναι καλά, είναι αδύνατο να κερδίσουμε δύο ή τρία συνεχόμενα παιχνίδια επειδή δεν έχουμε κερδίσει πολλά παιχνίδια το 2026. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι αρνητικά πράγματα και είναι ανοησίες, επειδή θέλω να επικεντρωθώ στους εαυτούς μας και στην ποιότητα των παικτών μου».

Η Βίλα η οποία την Πέμπτη (29/04) αγωνίστηκε στα ημιτελικά του Europa League, μπορεί να εξασφαλίσει μια θέση στην πρώτη πεντάδα και μια πρόκριση στο Champions League αυτό το Σαββατοκύριακο, αν τα αποτελέσματα έρθουν υπέρ τους, όμως ο Ντε Τσέρμπι επέμεινε ότι η Τότεναμ δεν χρειάζεται «ένα θαύμα» για να νικήσει στο Villa Park, δεδομένης της ποιότητας που έχει ακόμα στη διάθεσή του.

«Πάμε να παίξουμε εναντίον μιας από τις καλύτερες ομάδες αυτή τη στιγμή στην Premier League. Έχω μεγάλο σεβασμό για τον (Ουνάι) Έμερι ως προπονητή, αλλά αν η Τότεναμ κερδίσει στο Villa Park, δεν θα είναι θαύμα. Πρέπει να είμαστε θετικοί και να (νιώθουμε) τυχεροί επειδή εργαζόμαστε σε έναν μεγάλο σύλλογο».