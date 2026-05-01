Σε μια ξεχωριστή... σύμπραξη του ποδοσφαίρου και του MMA προχώρησε η Μπράιτον, με την αγγλική ομάδα να χρησιμοποιεί μαχητή του MMA, για τις προπονήσεις των στημένων φάσεων, ύστερα από την πρωτοβουλία του Γερμανού τεχνικού της, Φάμπιαν Χούρζελερ.

Ο Χούρζελερ είναι ο νεότερος ηλικιακά προπονητής (33 ετών) που εργάζεται αυτή τη στιγμή στην Premier League και όπως αποκάλυψε ο ίδιος, η ομάδα του προχώρησε σε αυτή την κίνηση, προκειμένου να δοκιμάσει νέες τεχνικές στις στημένες φάσεις, καθώς στο αγγλικό πρωτάθλημα το physical game είναι αρκετά απαιτητικό.

Μάλιστα, σύμφωνα με το Athletic αρκετές ομάδες του Νησιού έχουν δοκιμάσει νέες τάσεις κατά καιρούς προκειμένου να βελτιώσουν πτυχές του παιχνιδιού τους.

Πιο συγκεκριμένα, η εν λόγω εφημερίδα αποκάλυψε πως ο Μικέλ Αρτέτα της Άρσεναλ είχε προσλάβει επαγγελματίες «πορτοφολάδες» για να κλέψουν προσωπικά αντικείμενα των παικτών των Gunners, όπως τηλέφωνα και πορτοφόλια. Με αυτόν τον τρόπο ο κόουτς των Κανονιέρηδων ήθελε να... τεστάρει την εγρήγορση των παικτών ανά πάσα στιγμή.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Χούρζελερ:

«Τον φέραμε επειδή έχουμε μιλήσει πολύ για στημένες φάσεις, μπλοκ και νέες τάσεις στην Πρέμιερ Λιγκ».

«Προσπαθούμε να προσαρμοστούμε σε αυτό, επειδή δεν θέλω αυτός ο σύλλογος να είναι πάντα γνωστός ως ένας καλός σύλλογος».

«Σε συγκεκριμένες στιγμές, πρέπει να είσαι αρκετά ανθεκτικός στις προσωπικές μονομαχίες. Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι να χρησιμοποιήσεις το σώμα και τις δεξιότητές σου για να κερδίσεις μονομαχίες ένας εναντίον ενός, ειδικά σε στημένες φάσεις, και ένας μαχητής MMA έχει πάντα μονομαχίες ένας εναντίον ενός. Η δουλειά του είναι να βρει έναν τρόπο να νικήσει τον αντίπαλό του και μας αρέσει να παίρνουμε ιδέες από άλλα αθλήματα».