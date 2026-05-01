Ο προπονητής της Φούλαμ, Μάρκο Σίλβα, αρνήθηκε να απαντήσει στις φήμες που τον συνδέουν με τη θέση του τεχνικού της Τσέλσι.

Η Τσέλσι βρίσκεται για ακόμη μια φορά σε αναζήτηση προπονητή, μετά την απόλυση του Λίαμ Ροσένιορ τον περασμένο μήνα, με τον 41χρονο να παραμένει στη θέση του για λιγότερο από τέσσερις μήνες.

Ο Άγγλος τεχνικός είναι ο δεύτερος προπονητής που αποχωρεί από το Στάμφορντ Μπριτζ αυτή τη σεζόν, μετά και την αποχώρηση του Ένζο Μαρέσκα τον Ιανουάριο.

Ο Κάλουμ ΜακΦάρλαν έχει αναλάβει προσωρινά τον πάγκο των λονδρέζων για το υπόλοιπο της σεζόν, ενώ οι αθλητικοί διευθυντές του συλλόγου αναζητούν νέο προπονητή.

Ο Μάρκο Σίλβα φαίνεται να είναι ένας από τους υποψήφιος για τη θέση, καθώς το συμβόλαιο του Πορτογάλου προπονητή με τη Φούλαμ λήγει στο τέλος της τρέχουσας σεζόν.

Ο 48χρονος δεν έχει υπογράψει ακόμη νέο συμβόλαιο και πιστεύεται ότι θα αποχωρήσει από την ομάδα στο τέλος της χρονιάς, μετά από πέντε σεζόν στο «Craven Cottage».

Στη συνέντευξη Τύπου πριν από τον αγώνα της Φούλαμ με την Άρσεναλ, ο Σίλβα ρωτήθηκε για τις φήμες που τον συνδέουν με την Τσέλσι και παραδέχτηκε ότι δεν δίνει σημασία σε αυτές, αρνούμενος να δώσει όμως μία ξεκάθαρη απάντηση.

«Δεν δίνω καμία προσοχή. Έχουμε καθοριστικά παιχνίδια μπροστά μας και όλη η προσοχή μας θα είναι στραμμένη στην Άρσεναλ και σε ό,τι πρέπει να κάνουμε εναντίον της. Δεν πρόκειται να κάνω κανένα σχόλιο επ' αυτού, επειδή δεν βγάζει νόημα αυτή τη στιγμή».