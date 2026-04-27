Λιώμα ο Τζακ Γκρίλις σε μαγαζί του Μάντσεστερ: Ήπιε κι αποκοιμήθηκε στην καρέκλα του
Ο Τζακ Γκρίλις, που προς το παρόν αναρρώνει μετά από επέμβαση στο γόνατό του, εθεάθη να κοιμάται σε γνωστό rooftop μπαρ του Μάντσεστερ, κατά τη διάρκεια μιας εξόδου του με φίλους του.
Παρά το γεγονός ότι έφτασε στο μαγαζί νωρίς το απόγευμα, μόλις μία ώρα αργότερα είχε καταναλώσει αρκετή ποσότητα αλκοόλ και είχε κοιμηθεί κανονικά στην καρέκλα του.
Θαμώνες που τράβηξαν τον Άγγλο φωτογραφία, στη συνέχεια ανέφεραν ότι οι φίλοι του προσπαθούσαν μάταια να τον ξυπνήσουν, ενώ ο ίδιος έδειχνε να μην επηρεάζεται ούτε από τη φασαρία γύρω του.
Ο ίδιος διανύει μια αρκετά δύσκολη περίοδο, καθώς ο τραυματισμός του τον θέτει εκτός δράσης για το υπόλοιπο της σεζόν με την Έβερτον, στερώντας του παράλληλα τη δυνατότητα να συμμετάσχει στο ερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο. Παρά τις πρόσφατες αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου δήλωνε πως εργάζεται σκληρά για να επιστρέψει, οι συχνές εξορμήσεις του και οι έξοδοί του συχνά προκαλούν σχόλια στις τάξεις των οπαδών των Ζαχαρωτών.
🚨 𝗡𝗘𝗪: Jack Grealish was spotted completely asleep at a table in a rooftop bar in Manchester, surrounded by glasses and bottles of cocktails after an afternoon of drinks with his friends.— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) April 27, 2026
