Λιώμα ο Τζακ Γκρίλις σε μαγαζί του Μάντσεστερ: Ήπιε κι αποκοιμήθηκε στην καρέκλα του

Θαμώνας σε μαγαζί του Μάντσεστερ απαθανάτισε τον Τζακ Γκρίλις να κοιμάται κατά τη διάρκεια εξόδου με τους φίλους του.

Ο Τζακ Γκρίλις, που προς το παρόν αναρρώνει μετά από επέμβαση στο γόνατό του, εθεάθη να κοιμάται σε γνωστό rooftop μπαρ του Μάντσεστερ, κατά τη διάρκεια μιας εξόδου του με φίλους του.

Παρά το γεγονός ότι έφτασε στο μαγαζί νωρίς το απόγευμα, μόλις μία ώρα αργότερα είχε καταναλώσει αρκετή ποσότητα αλκοόλ και είχε κοιμηθεί κανονικά στην καρέκλα του.

Θαμώνες που τράβηξαν τον Άγγλο φωτογραφία, στη συνέχεια ανέφεραν ότι οι φίλοι του προσπαθούσαν μάταια να τον ξυπνήσουν, ενώ ο ίδιος έδειχνε να μην επηρεάζεται ούτε από τη φασαρία γύρω του.

Ο ίδιος διανύει μια αρκετά δύσκολη περίοδο, καθώς ο τραυματισμός του τον θέτει εκτός δράσης για το υπόλοιπο της σεζόν με την Έβερτον, στερώντας του παράλληλα τη δυνατότητα να συμμετάσχει στο ερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο. Παρά τις πρόσφατες αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου δήλωνε πως εργάζεται σκληρά για να επιστρέψει, οι συχνές εξορμήσεις του και οι έξοδοί του συχνά προκαλούν σχόλια στις τάξεις των οπαδών των Ζαχαρωτών.