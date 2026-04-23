Έγραψε ιστορία ο Μπερνάρντο Σίλβα! Ο Πορτογάλος παίκτης ξεπέρασε τον Νταβίντ Σίλβα και έγινε ρέκορντμαν νικών για τη Μάντσεστερ Σίτι στην Premier League, φτάνοντας τις 215.

Το 1-0 επί της Μπέρνλι ήταν ιδιαιτέρως κομβικό για τους «Πολίτες» στη μάχη του τίτλου στην Αγγλία, ήταν όμως και ένα ματς-ορόσημο για τον Ίβηρα μέσο, που ξεπέρασε τις 214 νίκες του Νταβίντ Σίλβα και έγραψε το δικό του «milestone» στη γαλάζια πλευρά του Μάντσεστερ.

Υπενθυμίζουμε πως πρόκειται για την τελευταία σεζόν του 31χρονου παίκτη στους Cityzens. Ο Σίλβα αποκτήθηκε από τη Μονακό πίσω στο 2017 με ένα ποσό κοντά στα 50 εκατ. ευρώ και μέχρι στιγμής μετράει 453 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας κατακτήσει 19 τίτλους, μεταξύ αυτών 1 Champions League και 6 Premier League.

Ο Σίλβα θα διευρύνει κι άλλο το ρεκόρ του, καθώς η χρονιά δεν έχει ολοκληρωθεί και είναι πολύ πιθανό να κλείσει έναν τεράστιο κύκλο για την καριέρα του με ένα ακόμη πρωτάθλημα.