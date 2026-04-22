Η Τσέλσι απομάκρυνε τον Λίαμ Ροσένιορ από την τεχνική της ηγεσίας, με αγγλικά ΜΜΕ να ψάχνονται ήδη για το ποιος θα μπορούσε να αποτελέσει τον μόνιμο αντικαταστάτη του.

Μετά από μόλις 3,5 μήνες, ο Λίαμ Ροσένιορ αποτέλεσε παρελθόν από την Τσέλσι, η οποία ανακοίνωσε την απόλυσή του - με τον Βρετανό προπονητή να πληρώνει το μάρμαρο για τα κάκιστα τελευταία αποτελέσματα.

Και μπορεί ο Κάλουμ ΜακΦάρλαν να ανέλαβε χρέη υπηρεσιακού προπονητή μέχρι το τέλος της σεζόν, ωστόσο είναι σαφές πως οι Μπλε καλούνται να βρουν τον άνθρωπο που θα καθίσει στον πάγκο το καλοκαίρι και θα οδηγήσει τον σύλλογο στη νέα εποχή.

Αναμενόμενα, βρετανικά ΜΜΕ έχουν ήδη αρχίσει να... ψαχουλεύουν, με τα πρώτα ονόματα να έχουν προκύψει. Σύμφωνα με τη Mirror, ο Σεσκ Φάμπρεγας φαντάζει ως το φαβορί, με τους Φιλίπε Λουίς και Άντονι Ιραόλα να ακολουθούν. Ο Ισπανός κάνει εξαιρετική δουλειά στην Κόμο, με τον Βραζιλιάνο να αποχωρεί πρόσφατα από τη Φλαμένγκο και τον Βάσκο να έχει αποφασίσει πως θα αποχωρήσει από την Μπόρνμουθ το καλοκαίρι.

Στην κουβέντα μπαίνει επίσης ο Όλιβερ Γκλάσνερ, που επίσης θα αφήσει σύντομα την Κρίσταλ Πάλας, με άλλους να εμπλέκουν επίσης τους Ντιέγκο Σιμεόνε, Τσάβι και... Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι, σε περίπτωση που ο Ιταλός δεν καταφέρει να γλιτώσει την Τότεναμ από τον υποβιβασμό.