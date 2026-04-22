Ακόμη μία διαρροή πληροφοριών στην Τσέλσι, με τον κουρέα του Μαρκ Κουκουρέγια να αποκαλύπτει τους τραυματίες πριν το ματς με την Μπράιτον.

Ψάχνει κανείς να εντοπίσει κάτι που να λειτουργεί καλά στην Τσέλσι μα αδυνατεί... Την ώρα που οι Μπλε πάνε από ήττα σε ήττα στην Premier League και κινδυνεύουν μέχρι και να μείνουν εκτός Ευρώπης, η Telegraph αναφέρει πως μία ακόμη διαρροή πληροφοριών καταγράφηκε πριν τη βαριά ήττα από την Μπράιτον! «Πάλμερ και Ζοάο Πέδρο είναι τραυματίες, να το αποκλειστικό σας» έγραψε, σύμφωνα με το δημοσίευμα, στα social media ο... κουρέας του Μαρκ Κουκουρέγια, με τους δύο ποδοσφαιριστές πράγματι να είναι εκτός αποστολής!

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που οι Λονδρέζοι καλούνται να διαχειριστούν μια τέτοια κατάσταση φέτος, καθώς και πριν από αγώνα Champions League με την Παρί Σεν Ζερμέν, είχαν διαρρεύσει πληροφορίες στα γαλλικά ΜΜΕ... Όλα αυτά την ώρα που η Τσέλσι δεν έχει καταφέρει καν να σκοράρει στα πέντε τελευταία ματς πρωταθλήματος, κάτι που είχε να συμβεί, σε συνδυασμό με 55 ήττες, από το... 1912, με τον Λίαμ Ροσένιορ να είναι ήδη υπ' ατμόν παρότι προσλήφθηκε μόλις τον Ιανουάριο, μετά την απομάκρυνση του Έντσο Μαρέσκα.