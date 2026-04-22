Τσέλσι: Ο κουρέας του Κουκουρέγια ήξερε τους τραυματίες με Μπράιτον
Ψάχνει κανείς να εντοπίσει κάτι που να λειτουργεί καλά στην Τσέλσι μα αδυνατεί... Την ώρα που οι Μπλε πάνε από ήττα σε ήττα στην Premier League και κινδυνεύουν μέχρι και να μείνουν εκτός Ευρώπης, η Telegraph αναφέρει πως μία ακόμη διαρροή πληροφοριών καταγράφηκε πριν τη βαριά ήττα από την Μπράιτον! «Πάλμερ και Ζοάο Πέδρο είναι τραυματίες, να το αποκλειστικό σας» έγραψε, σύμφωνα με το δημοσίευμα, στα social media ο... κουρέας του Μαρκ Κουκουρέγια, με τους δύο ποδοσφαιριστές πράγματι να είναι εκτός αποστολής!
Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που οι Λονδρέζοι καλούνται να διαχειριστούν μια τέτοια κατάσταση φέτος, καθώς και πριν από αγώνα Champions League με την Παρί Σεν Ζερμέν, είχαν διαρρεύσει πληροφορίες στα γαλλικά ΜΜΕ... Όλα αυτά την ώρα που η Τσέλσι δεν έχει καταφέρει καν να σκοράρει στα πέντε τελευταία ματς πρωταθλήματος, κάτι που είχε να συμβεί, σε συνδυασμό με 55 ήττες, από το... 1912, με τον Λίαμ Ροσένιορ να είναι ήδη υπ' ατμόν παρότι προσλήφθηκε μόλις τον Ιανουάριο, μετά την απομάκρυνση του Έντσο Μαρέσκα.
Chelsea’s team news ahead of their 3-0 defeat to Brighton was leaked by Marc Cucurella’s barber.— Telegraph Football (@TeleFootball) April 22, 2026
An image of Cucurella getting his hair cut was posted on X prior to kick-off with the caption: “[Cole] Palmer and João Pedro both injured tonight. There’s your exclusive.”@SamJDean… pic.twitter.com/C3oweG0dnA
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.