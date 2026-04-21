Μπορεί να μην το θυμούνται πολύ, ωστόσο ο Μάρκο Ματεράτσι είχε περάσει για μία χρονιά από την Αγγλία και την Premier League τη δεκαετία του ’90.

Πολλοί τον θυμούνται ως τον... στόχο του Ζινεντίν Ζιντάν και της περιβόητης κουτουλιάς στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2006 και φυσικά ως τον αμυντικό ογκόλιθο της Ίντερ που κατέκτησε τα πάντα μαζί της μεταξύ 2001 και 2010.

Ο Μάρκο Ματεράτσι ωστόσο έκανε κι άλλα πράγματα πριν γίνει παίκτης των Νερατζούρι σε ηλικία 28 ετών, περνώντας το μεγαλύτερο μέρος της δεκαετίας του ’90 στην Περούτζια αλλά έχοντας και ένα πέρασμα από την Αγγλία και την Premier League!

Πράγματι, τη σεζόν 1998/99, ο υψηλόσωμος στόπερ είχε αποτελέσει μέλος της Έβερτον και μέτρησε μαζί της δύο γκολ σε 33 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Εκτός αυτών όμως, είχε επίσης και τρεις αποβολές, καθώς και άλλες οκτώ κίτρινες κάρτες...

«Έμαθα τι σημαίνει να είσαι ξένος σε μία νέα χώρα, όταν έρχονται ξένοι παίκτες στην Ιταλία λένε πως χρειάζονται χρόνο, ήταν καλό που είχαν την εμπειρία αυτή, με βοήθησε» θα έλεγε ο 52χρονος σήμερα Ματεράτσι, που είχε επιστρέψει άμεσα στην Περούτζια το 1999 και δύο χρόνια αργότερα θα πήγαινε στην Ίντερ, όπου θα καθιερωνόταν για χρόνια.