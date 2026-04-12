Την περίπτωση Φάμπρεγκας εξετάζει η Άρσεναλ, σε περίπτωση διαζυγίου το καλοκαίρι με τον Αρτέτα.

Μετά το κάζο της Άρσεναλ στο «Emirates» που γνώρισε την ήττα 2-1 από τη Μπόρνμουθ και έβαλε ξανά «φωτιά» στο πρωτάθλημα τα δημοσιεύματα για το μέλλον του Αρτέτα στον πάγκο, δίνουν και παίρνουν. Αν και οι Guuners είναι το φαβορί για την Premier League με την Μάντσστερ Σίτι φυσικά να καραδοκεί στο -9 με ματς λιγότερο.

Οι άνθρωποι της Άρσεναλ όμως έχουν εξετάσει όλα τα ενδεχόμενα για την επόμενη μέρα, καθώς είναι ακόμη όλα ανοιχτά για το πρωτάθλημα. Πιο συγκεκριμένα η Mundo Deportivo αναφέρει πως έχουν βρει τον άνθρωπο που θα αντικαταστήσει τον Ισπανό τεχνικό. Ο λόγος γίνεται για τον παλιό, γνώριμο και αγαπημένο, Σεσκ Φάμπρεγκας.

Στον εν λόγω δημοσίευμα αναφέρει πως οι Gunners έχουν βρει τον αντικαταστάτη του Αρτέτα στο πρόσωπο του 39χρονου τεχνικού, που φόρεσε και αυτός την φανέλα της ομάδας του Βόρειου Λονδίνου από το 2003 μέχρι το 2011. Ο Ισπανός κάνει τρομερή δουλεία στην Ιταλία και την Κόμο, όπου έχει και υπό τις οδηγίες του τον Τάσο Δουβήκα, με την ομάδα να «φλερτάρει» με Ευρώπη.

