Ο Σίρερ προειδοποιεί την Άρσεναλ: «Αν συνεχίσουν να παίζουν έτσι θα αποτύχουν»

Ο Άλαν Σίρερ «έκρουσε» τον κώδωνα του κινδύνου στην Άρσεναλ, μετά την εντός έδρας ήττα των «κανονιέρηδων» από τη Μπόρνμουθ.

Η Άρσεναλ δεν τα κατάφερε χθες στο Λονδίνο απέναντι στη Μπόρνμουθ και ηττήθηκε με 1-2 χάρη στα τέρματα των Κρούπι (17') και Σκοτ (74') και στην Αγγλία έχουν αρχίσει ήδη τα σενάρια περί «απώλειας» του πρωταθλήματος.

Τη δική του άποψη πάνω σε αυτό εξέφρασε και ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών στη Premier League, Άλαν Σίρερ, ο οποίος προειδοποίησε το σύνολο του Μικέλ Αρτέτα ότι θα χάσει τον τίτλο του πρωταθλήματος, αν συνεχίζει να παίζει κατ' αυτόν τον τρόπο.

«Αν συνεχίσουν να παίζουν έτσι θα αποτύχουν, θα καταστρέψουν ό,τι έχουν χτίσει. Ήταν κακοί σήμερα σε κάθε τομέα. Καμία ενέργεια, φαινόντουσαν αδύναμοι, ευάλωτοι και πολύ, πολύ νευρικοί».

"Arsenal looked weak, vulnerable and very, very nervous." 📉



April 12, 2026

Παρά το γεγονός ότι η Άρσεναλ βρίσκεται εννέα βαθμούς μπροστά μετά από 32 αγώνες πρωταθλήματος, το προβάδισμα της «απειλείται» σοβαρά, καθώς η Μάντσεστερ Σίτι έχει δύο λιγότερους αγώνες και θα μπορούσε ενδεχομένως να μειώσει τη διαφορά στους τρεις.

«Όλο το μέρος φαινόταν νευρικό. Καθώς δεν το έχουν κερδίσει για τόσο καιρό (το πρωτάθλημα), ίσως το καταλαβαίνω, αλλά πρέπει να το ξεπεράσουν αυτό, αλλιώς θα χάσουν την ευκαιρία», πρόσθεσε ο παλαίμαχος Άγγλος επιθετικός.

Οι «Κανονιέρηδες» θα αναμετρηθούν την επόμενη εβδομάδα εκτός έδρας με τους «Πολίτες» του Πεπ Γκουαρδιόλα, σε μία αναμέτρηση που μπορεί να αποδειχθεί άκρως καθοριστική για την ανάδειξη του πρωταθλητή.