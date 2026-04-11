Ο Ιγκόρ Τιάγκο της Μπρέντφορντ έγινε ο πρώτος Βραζιλιάνος που σκοράρει 20 φορές σε μία σεζόν στην Premier League.

Μπορεί από την Premier League να έχουν περάσει Βραζιλιάνοι και Βραζιλιάνοι μεσοεπιθετικοί, από Ρομπέρτο Φιρμίνο και Φιλίπε Κοουτίνιο μέχρι Γκάμπριελ Ζεσούς και Γουίλιαν, ωστόσο κανένας δεν κατάφερε αυτό που πέτυχε φέτος ο Ιγκόρ Τιάγκο.

Βλέπετε, ο επιθετικός της Μπρέντφορντ έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής από τη Βραζιλία που σημειώνει τουλάχιστον 20 γκολ σε μία σεζόν στην κορυφαία κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου!

Ο 24χρονος σέντερ φορ, που αγωνίζεται στις Μέλισσες από το 2024, σημείωσε δύο τέρματα στο ματς με την Έβερτον και έχει πλέον 21, με τον Έρλινγκ Χάαλαντ να είναι ο μοναδικός με περισσότερα, καθώς έχει μέχρι τώρα 22. Παράλληλα, ο Τιάγκο είναι ο τρίτος παίκτης της Μπρέντφορντ που καταφέρνει κάτι τέτοιο, μετά τους Ιβάν Τόνι (2022/23) και Μπράιαν Μπούμο (2024/25).