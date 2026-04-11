«Ο Εντού δεν συναινεί στη λύση της συνεργασίας του με τη Νότιγχαμ Φόρεστ, ζητάει χρήματα από τον Μαρινάκη»

Σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Βραζιλία, ο Εντού ζητάει χρήματα από τη Νότιγχαμ Φόρεστ του Βαγγέλη Μαρινάκη προκειμένου να αποδεθχεί τη λύση του συμβολαίου του.

Μπορεί ο Εντού από τις αρχές Μαρτίου να έχει τεθεί εκτός του οργανογράμματος της Νότιγχαμ Φόρεστ και γενικότερα του ομίλου των ομάδων του Βαγγέλη Μαρινάκη, μετά από απόφαση του ιδίου, ωστόσο ακόμη δεν έχει λυθεί επίσημα η σύμβασή του με την αγγλική ομάδα.

Κι αυτό γιατί δεν έχει γίνει απόλυση, αλλά γίνεται συζήτηση για λύση της συνεργασίας των δύο πλευρών προκειμένου να μην χρειαστεί να δοθεί αποζημίωση για όλο το ποσό που απομένει να λάβει.

Σύμφωνα με το βραζιλιάνικο «ESPN», εκείνος είχε υπογράψει ένα συμβόλαιο διάρκειας πέντε ετών, που του αποφέρει ετησίως 9 εκατ. ευρώ, δηλαδή είχε λαμβάνειν συνολικά 45 εκατ. ευρώ από το κλαμπ.

Ο ίδιος δεν θέλει να λάβει το πλήρες ποσό που δικαιούται βάσει του συμβολαίου του, ωστόσο δεν θέλει να φύγει χωρίς να πάρει και τίποτα από τα χρήματα που είναι να καρπωθεί. Προς στιγμήν, οι συζητήσεις έχουν φτάσει σ' ένα τέλμα, με τον Βαγγέλη Μαρινάκη να μην σκέφτεται να τον απολύσει.

Ο Εντού από την άλλη δεν σκέφτεται να επιστρέψει στην Βραζιλία, απ' όπου πρόσφατα υπήρξε μία επικοινωνία με την Φλαμένγκο για να πάει ως αντικαταστάτης του Ζοσέ Μπότο, όμως οι συζητήσεις δεν προχώρησαν και θέλει να παραμείνει στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.