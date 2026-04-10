Μαυροπάνος: Κι άλλο γκολ με αεροπλανικό ενάντια στη Γουλβς
Με ένα εξαιρετικό βολ πλανέ, ο Ντίνος Μαυροπάνος σκόραρε ξανά για το 4-0 της Γουέστ Χαμ ενάντια στη Γουλβς!
Απλά ασταμάτητος! Ο Ντίνος Μαυροπάνος έβαλε και δεύτερο γκολ στη Γουλβς, καθώς στο 83ο λεπτό της αναμέτρησης, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με... αεροπλανικό μέσα από την περιοχή μετά από κόρνερ και έγραψε το 4-0 για τη Γουέστ Χαμ, δίνοντας διαστάσεις θριάμβου στη νίκη της.
🚨🏴 | GOAL: MAVROPANOS WITH A BRACE!— TheGoalsZone (@TheGoalsZone) April 10, 2026
West Ham 4-0 Wolves.
