Ο Μικέλ Αρτέτα θέλησε να στείλει το δικό του μήνυμα στους φιλάθλους της Άρσεναλ, ενόψει του τελικού των «κανονιέρηδων» με τη Μάντσεστερ Σίτι, για το League Cup Αγγλίας.

Ο πρώτος εγχώριος τίτλος της σεζόν στην Αγγλία κρίνεται σήμερα! Άρσεναλ και Μάντσεστερ Σίτι θα αναμετρηθούν το απόγευμα της Κυριακής στο «Wembley» (22/03, 18:30) στο πλαίσιο του τελικού του League Cup.

Ενόψει αυτής της αναμέτρησης λοιπόν, ο προπονητής της Άρσεναλ, Μικέλ Αρτέτα, απευθύνθηκε στους οπαδούς των «κανονιέρηδων» και τους ευχαρίστησε προκαταβολικά για την στήριξη που θα παράσχουν στο αποψινό παιχνίδι.

«Όλοι ανυπομονούμε πραγματικά για τον τελικό του Carabao Cup σήμερα», έγραψε ο Ισπανός τεχνικός στις σημειώσεις του προπονητή για το επίσημο πρόγραμμα της αγωνιστικής.

«Θα είναι μια σημαντική μέρα και φυσικά το πιο σημαντικό είναι να βεβαιωθούμε ότι θα πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Είναι η πρώτη μας εμφάνιση σε τελικό από το 2020 και είναι υπέροχο που μοιραζόμαστε αυτές τις ξεχωριστές στιγμές μαζί με τους οπαδούς μας. Θα είναι μια διαφορετική περίσταση από τον τελικό του Κυπέλλου Αγγλίας το 2020, επειδή αυτή τη φορά θα έχουμε τον κόσμο μας μαζί μας στο γήπεδο και αυτό αλλάζει τα πάντα».

«Το να έχουμε τους υποστηρικτές μας μαζί, να μοιραζόμαστε τη στιγμή, το κάνει ακόμα πιο ξεχωριστό. Μας αξίζει να βρισκόμαστε σε αυτή τη θέση για να μπορούμε να κερδίζουμε ένα τρόπαιο και αυτό είναι πάντα αυτό που θέλεις, να μπορείς να μοιραστείς δηλαδή αυτές τις στιγμές με τους ανθρώπους σου, οπότε ας εκμεταλλευτούμε στο έπακρο αυτή την ευκαιρία και ας το κάνουμε μαζί».

«Ως σύλλογος, έχουμε κάποιες υπέροχες αναμνήσεις από το να παίζουμε στο Γουέμπλεϊ, συμπεριλαμβανομένου εκείνου του τελικού του 2020, αλλά αυτή είναι μια πολύ διαφορετική ομάδα από αυτήν που κέρδισε το Κύπελλο Αγγλίας το 2020, οπότε τώρα ήρθε η ώρα να δημιουργήσουμε νέες αναμνήσεις».

Μάλιστα, το αποψινό τρόπαιο θα μπορούσε να είναι το πρώτο του Αρτέτα που θα πανηγυρίσει μπροστά σε κοινό, καθώς ο τελικός του FA Cup 2020, διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών λόγω Covid και τόσο εκείνος όσο και η τότε ομάδα δεν μπόρεσαν να το πανηγυρσίουν καταλλήλως.