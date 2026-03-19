Σε συνάντηση προκειμένου να συζητηθεί η μείωση της χρήσης του VAR κάλεσε η UEFA τις τρεις μεγαλύτερες λίγκες της Ευρώπης.

Το VAR έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας αλλά τα οφσάιντ χιλιοστών και οι μεγάλες καθυστερήσεις σε αγώνων ελέω ελέγχων σε φάσεις έχουν φέρει προβληματισμό, την ώρα που η IFAB ενέκρινε μερικές εβδομάδες πριν την αύξηση των αρμοδιοτήτων του Video Assistant Referee.

Στην UEFA ωστόσο, υπάρχει πρόθεση να συζητηθεί η μείωση της χρήσης του VAR, με το Athletic να αναφέρει πως η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία κάλεσε σε συνάντηση εκπροσώπους της Premier League, της La Liga και της Serie A προκειμένου να γίνει κουβέντα επί του θέματος.

Ο υπεύθυνος διαιτησίας, Ρομπέρτο Ροσέτι, ανέφερε στο συνέδριο του Φεβρουαρίου ότι είναι αντίθετος στην πρωτοβουλία της FIFA για περισσότερες παρεμβάσεις από το VAR, εξηγώντας πως «στο τέλος της σεζόν πρέπει να μιλήσουμε γι' αυτό, γιατί δεν μπορούμε να πάμε προς την κατεύθυνση παρεμβάσεων σε επίπεδο... μικροσκοπίου. Μας αρέσει το ποδόσφαιρο όπως είναι».

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ο Ιταλός θεωρεί πως παρά τις συχνές αντιδράσεις για το VAR, η τεχνολογία έχει εξαλείψει τις μεγάλες αδικίες, ενώ η τωρινή γενιά διαιτητών έχει συνηθίσει την παροχή βοήθειας από συστήματα όπως η τεχνολογία γραμμής και το ημι-αυτοματοποιημένο οφσάιντ, συνεπώς η απόσυρσή τους θα προκαλούσε χάος...